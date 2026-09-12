Bolivia cosecha dos títulos y cuatro subcampeonatos en Chile y Ecuador por la Gira Cosat y el ITF Junior

El tenis boliviano nuevamente terminó en lo más alto de la Gira Cosat (Sub-16 y Sub-14) y el ITF World Tenis Tour Juniors al cosechar este fin de semana dos títulos y cuatro subcampeonatos en Chile y Ecuador.

Por segunda semana consecutiva la delegación nacional brilló en ambas naciones al terminar dentro del podio en distintas categorías.

Esta vez los títulos fueron conquistados por Oliver Solis, en singles Sub-18 del J60 Concepción de Chile; y Sebastián Chang con su dupla ecuatoriana Martín Baquero, en dobles Sub-18 del J60 Quito en Ecuador.

Los otros cuatro subcampeonatos fueron conseguidos en la Gira Cosat de Chile con: Solis y Nicolás Ciancaglini, además de Rebeca Pinell y Martina Salaberry (ambos en dobles Sub-18).

También salieron subcampeones Sabrina Urriolagoitia con la chilena Matilda Oyarzun (dobles Sub-16) y Jorge Trigo con el local Baltazar Figueroa (dobles Sub-14).



Las coronas

Solis tuvo una destacadísima actuación en tierras trasandinas por haber hecho podio en las dos modalidades que compitió.

En singles Sub-18 fue el primer sembrado y en su debut derrotó al chileno Cristóbal Vargas (6-2 y 6-3), en octavos de final superó al también chileno Benjamín Oyarzo (6-2 y 6-4), en cuartos de final se impuso sobre el argentino Constantino Pannuzio: 7-6(3) y 6-2 y en semifinales derrotó al igual argentino Máximo Cataldi (3-6, 6-4 y 7-5).

La gran final la disputó este sábado frente al colombiano Matías Quintero, a quien ganó por 6-0 y 6-3 para consagrarse campeón.

En dobles Sub-18 del J60 Quito, Chang nuevamente brilló por luz propia, tal y como lo hizo la semana pasada, cuando salió subcampeón del J30 Ambato.

Esta vez le tocó ganar la corona junto a Baquero. Iniciaron el certamen como los cuartos favoritos y en primera fase vencieron a los anfitriones Matías Hernández y William Hernández (6-0 y 6-3), en cuartos de final derrotaron a los ecuatorianos Josep Castellanos y Eduardo Gutiérrez (6-4 y 6-3) y en “semis” triunfaron sobre el local Sergio Castro y el brasileño Henrique Moreira (6-4 y 6-2).

En la lucha por el título ganaron al peruano Oswaldo Carranza y al ecuatoriano Fernando González, quienes se retiraron en el segundo set cuando el marcador estaba 6-3 y 3-3.