Dan último adiós al periodista Edwar Ayma

Familiares, amigos y colegas despidieron este sábado 12 de septiembre al periodista Edwar Ayma Romay, quien falleció el viernes luego de luchar contra una dura enfermedad y de una campaña solidaria para enfrentar esta difícil prueba. Sus restos descansan en el Cementerio General de Cochabamba.

El último medio en el que trabajó Cabildeo Digital lamentó el fallecimiento de Edwar Ayma y le dedicó este mensaje: “Gracias por tus coberturas, tus despachos y por ser parte de nuestro equipo. ¡Descansa en paz, colega!”

Más de 30 años de trayectoria.

Edwar Ayma tenía más de 30 años de trayectoria en el periodismo televisivo y digital. Comenzó a trabajar en la Red ATB como camarógrafo, posteriormente estuvo en la Red Uno y luego incursionó como reportero en medios como Tele C, Bolivisión La Paz, Cabildeo Digital y BTV siendo su fuerte las investigaciones, buscaba las "exclusivas", le gustaba marcar agenda. Su fuerte fueron el área política y policial. Su último trabajo fue en Cabildeo Digital con Amalia Pando.