Beller dice que llevará pruebas contra Cerimedo por enriquecimiento ilícito

País
Redacción Central
Publicado el 26/08/2026 a las 8h17
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Nadia Beller, principal acusadora de  Fernando Cerimedo, asesor del presidente Rodrigo Paz, indicó ayer que fue convocada a declarar en calidad de testigo dentro de la investigación que se sigue en contra del que también fue su expareja  por enriquecimiento ilícito.

Beller salió de la Clínica Las Américas el pasado 22 de agosto en medio de un operativo policial de resguardo para trasladarla desde el centro médico hasta su domicilio en Santa Cruz, luego de recibir atención médica por los tres impactos de proyectil que sufrió el pasado lunes a las puertas de un hotel.

En tanto, la Policía ya sumó tres personas detenidas por presunta vinculación el intentó de feminicidio contra Beller

El primer  detenido es el propio Cerimedo desde el 18 de agosto y enviado a Palmasola con 180 días de prisión preventiva, imputado por tentativa de feminicidio. La Fiscalía lo señala como presunto autor intelectual.

El segundo es Víctor Hugo C. Z., ciudadano colombiano — señalado inicialmente como uno de los presuntos autores materiales del ataque. Fue detenido y sometido a audiencia cautelar.

El tercero es Róger A. C,  investigado por presuntamente haber proporcionado el arma utilizada en el atentado. También fue detenido y enviado a prisión preventiva.

Un ciudadano colombiano que había sido detenido inicialmente fue liberado el 24 de agosto, después de que la investigación estableciera que aparentemente era vecino del presunto autor material y no tendría participación en el ataque.

Caso enriquecimiento

“Voy a colaborar con la Fiscalía. Voy a ofrecer las pruebas y los elementos que estén a mi alcance. Lo voy a hacer porque respeto la ley, pero también porque tengo una razón personal, profunda y absolutamente legítima para querer que la verdad salga a la luz”, escribió Beller en sus redes sociales.

Aseguró que Cerimedo atentó contra su vida con el fin de que evitar que ella denuncie los hechos de violencia e irregularidades.

Beller subrayó que decidió denunciar debido a que sufrió un atentado y no por despecho, además, afirmó que revelar las irregularidades no la convierte en cómplice, y negó haber participado de los hechos y conocer a la gente que está involucrada en el caso.

“En los últimos días se ha pretendido instalar una narrativa según la cual mi decisión de colaborar con la investigación podría convertir mi condición de testigo en la de cómplice o encubridora. Nada más alejado de la realidad”.

Afirmó que lo que conoce se le fue revelado por el mismo Cerimedo cuando mantenían una relación de pareja. “¿Por qué una mujer que sobrevivió a un intento de feminicidio tendría que guardar silencio? ¿Por qué debería proteger a la persona que atentó contra su vida?”, cuestionó.

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