Segundo incendio en 6 días en el Parque Tunari

Un nuevo incendio en el Parque Nacional Tunari se produce desde alrededor de las 15 horas de este miércoles.

Los fuertes vientos dificultan las tareas de sofocación del fuego emprendidas por bomberos profesionales y voluntarios que están el lugar del siniestro, conocido como Taquiña Chica

Con esta, ya son una veintena de veces que el fuego arrasa con bosques y pastizales de esa área protegida este año.

La “gran mayoría” de los incendios forestales son provocados, declaraba hace una decena de días el viceministro de Medio Ambiente.

Hace seis días, el jueves 6 de agosto, otro incendio se produjo en el Parque Nacional Tunari, este en el municipio de Tiquipaya, cerca de los Molinos.