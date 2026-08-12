Manfred presenta resultados de 100 días, la base de su gestión en Cochabamba

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, presentó este miércoles su informe de 100 días de gestión y anunció que estos marcarán los próximos de su trabajo en el municipio y remarcó que busca que “Cochabamba sea mejor ciudad de Bolivia”.

Con miras a la efeméride departamental, el próximo 14 de septiembre, el alcalde anunció la entrega de la nueva terminal de buses, el complejo recreacional de Coña Coña y el remozado de varios espacios de la ciudad como la renovación del 100% de El Prado. La serenata para septiembre contará con artistas internacionales.

En los siguientes años se proyectan varias obras como el segundo túnel hacia Sacaba y el mercado modelo Alejo Calatayud, que pretende ser el mejor de Bolivia.