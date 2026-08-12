Semapa: hay 39 hidrantes en sitios clave para combatir incendios en los mercados

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 12/08/2026 a las 8h49
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Ante el incendio devastador que afectó a la Feria Barrio Lindo, en Santa Cruz de la Sierra el pasado 6 de agosto, ayer, Semapa realizó una verificación de los hidrantes que existen en los principales mercados de la ciudad y anunció que evalúa implementar otras medidas como detectores de humo.

El gerente de Semapa, Jorge Prudencio, informó que se cuentan con 39 hidrantes en 14 centros de abasto de la ciudad de Cochabamba, que son parte de una red de 146 equipos que tiene la ciudad instalados en puntos estratégicos en coordinación con los bomberos.

“Como Semapa queremos aportar nuestro granito de arena para prevenir desastres, hemos visto lo que pasó en Santa Cruz y no queremos que eso se repita en Cochabamba, es por eso que hemos instalado una red de 146 hidrantes en toda la ciudad, de los cuales 39 hidrantes están en 14 principales mercados”, dijo el gerente general de Semapa, Luis Prudencio.

Los hidrantes permitirán abastecer de manera rápida y continua a los carros bomberos en caso de incendios, reduciendo significativamente los tiempos de reacción y protegiendo tanto la vida y mercadería de los comerciantes y compradores, así como también la infraestructura de los mercados.

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