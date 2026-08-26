Ingresos por importaciones crecen en un 21,8%

Economía
ABI
Publicado el 26/08/2026 a las 18h44
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La recaudación en efectivo por importaciones, entre 1 de enero y el 24 de agosto reciente se incrementó en un 21,8% en comparación la del mismo periodo de 2025, informó este miércoles la Aduana Nacional.

La entidad estatal señaló que este comportamiento positivo refleja el aumento registrado en casi todos los meses de 2026, con excepción de mayo, cuando los bloqueos de carreteras afectaron el ingreso de mercancías, principalmente de ultramar.

Según la Aduana, la recaudación acumulada representa un incremento de Bs 1.519 millones adicionales respecto a la gestión pasada, recursos que fortalecen al Tesoro General del Estado y contribuyen al sostenimiento de los gastos públicos.

Las mayores recaudaciones se evidencian en las principales administraciones: Interior Cochabamba, con Bs 681 millones; Frontera Tambo Quemado, Bs 641 millones; Aeropuerto Viru Viru, Bs 499 millones; Frontera Pisiga, Bs 420 millones; Interior Tarija, Bs 96 millones; Frontera Villazón, Bs 83 millones; Frontera Avaroa, Bs 79 millones; Fluvial Puerto Jennefer, Bs 31 millones; e Interior Sucre, con Bs 12 millones.

De las nueve administraciones, cinco corresponden a aduanas de frontera, tres son interiores y la última a un aeropuerto.

La Aduana Nacional señaló que los resultados alcanzados corroboran el esfuerzo operativo institucional y el aumento de las importaciones, y proyectó que, al cierre de agosto, el porcentaje de cumplimiento superará el 100% a nivel general.

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