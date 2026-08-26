La ALP no censuró al Ministro de Gobierno

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) decidió este miércoles no censurar al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, durante la interpelación sobre la lucha contra el narcotráfico, que incluyó cuestionamientos por el caso del cargamento de madera investigado en Chile.

"Al no existir dos tercios, no existe voto de confianza, tampoco existe censura", señaló el presidente nato de la ALP y vicepresidente, Edmand Lara.

Un total de 153 parlamentarios participaron en la sesión, entre senadores y diputados. De ellos, 82 votaron por el Orden del Día Puro y Simple, 36 por la censura y 35 se abstuvieron.

Algunos legisladores cuestionaron que no se haya postergado esta sesión y que se haya llevado adelante pese a que aún no existe un informe conclusivo de la investigación que se realiza en Chile sobre las maderas bolivianas supuestamente impregnadas con drogas, sin tener certeza de si realmente es así.

Durante la sesión, el ministro informó sobre las acciones impulsadas desde el Gobierno para buscar el esclarecimiento del caso y detalló los resultados de los operativos desplegados por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) a lo largo de la presente gestión.

"El Gobierno nacional rechaza cualquier intento de vincular la existencia de una organización criminal transnacional con una supuesta ausencia de acciones estatales", remarcó la autoridad.

Oviedo respondió a las preguntas de los interpelantes sobre el cargamento de madera desde su salida del país y el rol que cumplió la fuerza antidroga. Aclaró que la Felcn no autoriza exportaciones ni emite despachos aduaneros, ya que esas acciones corresponden a otras instancias.

Maderas “aún en investigación”

Asimismo, declaró “que la carga retenida en los puertos chilenos y supuestamente impregnada con sustancias controladas aún se encuentra en etapa de investigación y todavía no se ha demostrado, mediante pericias de laboratorio especializadas en Chile, la presencia de sustancias controladas".

Señaló que, mientras no existan pruebas científicas de laboratorio en este caso, no se puede presumir la presencia de sustancias controladas. Además, lamentó que la carga siga retenida desde el 24 de marzo, es decir, desde hace cinco meses y un día.

Además, la autoridad detalló que el Gobierno, desde distintas instancias, solicitó muestras de la madera para someterlas a verificación y análisis en laboratorios; sin embargo, la Fiscalía de Chile negó ese requerimiento.

Informó que se solicitó que en este caso se conforme una "misión de verificación internacional" para esclarecer el hecho, que, según afirmó, ha afectado la reputación del país.

El ministro hizo notar las limitaciones de personal y equipamiento tecnológico en la fuerza antidroga. Pese a ello, destacó que durante la presente gestión se hayan desplegado operativos con buenos resultados, gracias al fortalecimiento institucional que se impulsa desde el Gobierno