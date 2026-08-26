Paz niega cualquier vínculo de su Gobierno con Cerimedo

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LOS TIEMPOS
Publicado el 26/08/2026 a las 19h35
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Fernando Cerimedo fue el estratega de la campaña electoral de Rodrigo Paz Pereira para la segunda vuelta electoral, pero “nunca hubo (con él) una relación de trabajo directa como la que se puede llevar adelante con ministros, viceministros, delegados presidenciales”, declaró este miércoles el presidente del Estado, en un video publicado en sus redes sociales.

Es la primera vez que el presidente se refiere de manera pública al caso del asesor político argentino detenido en el penal de Palmasola en el marco del proceso penal que se sigue por la supuesta comisión de intento de feminicidio.

Paz Pereira señaló que después de su triunfo electoral, Cerimedo cooperó durante la etapa inicial del Gobierno. Sin embargo, aclaró que, debido a su actividad internacional y a su presencia intermitente en Bolivia, no existió una relación contractual entre el Estado y él.

“El señor Cerimedo jamás tuvo la autorización de representar a este boliviano, a la Presidencia, al Gobierno o a mi familia”, manifestó, antes de explicar que las representaciones institucionales corresponden a autoridades que cuentan con un mandato funcional.

 

Valores familiares

El jefe de Estado también se refirió a su familia y destacó los valores sobre los que fue construida. “Somos familia de valores cristianos, una familia que se construye creyendo en la patria. Somos una familia que respetamos al prójimo. Somos una familia que vivimos bajo el concepto de la solidaridad y bajo el concepto de la prosperidad de la comunidad”, señaló.

En ese contexto, rechazó que los escándalos puedan ser utilizados para afectar a su entorno familiar y reafirmó su compromiso con la transparencia. “Por eso no puede ser que generando escándalos quieran dañar nuestra forma de convivencia y de comportamiento”, sostuvo.

 

Investigaciones transparentes

El presidente del Estado Rodrigo Paz Pereira afirmó que el Gobierno otorgó todas las garantías para que las investigaciones sobre el intento de feminicidio a Nadia Beller ocurrido en Santa Cruz sea realicen en el marco de la corrección.

“Pedí a la Policía (Boliviana) que genere todas las investigaciones pertinentes a la justicia y, como Ejecutivo nacional, como cabeza del Ejecutivo, dimos todas las garantías para que las investigaciones sean transparentes, sean pulcras y que sean en la búsqueda de la verdad para todos los bolivianos”, sostuvo el primer mandatario.

Además, señaló que la investigación debe establecer las circunstancias y hechos relacionados con la pareja involucrada en el caso. En ese marco, reafirmó su defensa de procesos sustentados en elementos objetivos.

“Por eso soy el primero, el primero en defender en nuestra democracia la transparencia de los procesos de investigación, no sobre escándalos, sino sobre pruebas. El escándalo no es una prueba”, enfatizó.

 

“Son momentos difíciles”

Finalmente, Paz llamó a los bolivianos a mantener la unidad y trabajar por la recuperación del país, ante el complejo escenario económico. “Los bolivianos queremos salir adelante, los bolivianos queremos prosperar”, afirmó, al destacar la necesidad de avanzar en la aprobación y aplicación de leyes y reformas que permitan cambiar el destino del país.

“Son momentos difíciles porque nos dejaron un país difícil de llevar adelante con una economía muy compleja. Pero vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante porque entre todos vamos a poner el hombro con nuestra fe en Dios, con nuestra fe en la patria, pero sobre todo con nuestra fe en cada familia que quiere salir y progresar en Bolivia. Fuerza Bolivia”, concluyó.

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