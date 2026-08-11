Gobierno alista una ley para "reestructurar" carteras del Ejecutivo, incluida la eliminación de Planificación

Fernando Romero aseguró este martes que se trabaja en una reestructuración del Ministerio de Planificación y también de otras carteras, como Turismo, Cancillería y Presidencia. Desde la bancada oficialista, aseguró que el Gobierno trabaja en una ley para concretar la eliminación de Planificación.

"El Ministerio de Planificación era transversal a muchos temas; se está yendo por especialidades y afinidades, y estoy seguro de que los nuevos ministros van a tener el éxito de seguir conteniendo con el trabajo. Se está trabajando en ellos, pero se está trabajando no solo en la reestructuración del Ministerio de Planificación, sino también en otros, como Turismo, Cancillería y Presidencia, pero en estos próximos días ya tendremos la transición ordenada y bien hecha", dijo Romero.

La noche del 3 de agosto, el presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, cuando posesionó a los nuevos titulares de la Presidencia y de Relaciones Exteriores, anunció la eliminación de los ministerios de Cultura, Turismo y Gastronomía y de Planificación del Desarrollo mediante decretos supremos.

Sin embargo, estos ministerios no pueden ser eliminados únicamente mediante decreto, debido a que la Constitución Política del Estado (CPE) establece que el Presidente puede remover ministros o eliminar ministerios, pero existe una ley posterior que protege específicamente a la cartera de Planificación: la Ley 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado, promulgada el 21 de enero de 2016.

Esta norma establece el Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), cuyo objetivo es conducir el proceso de planificación. Su artículo 7 determina expresamente que el Ministerio de Planificación es el órgano rector del sistema.

"1. Órgano Rector. El Ministerio de Planificación del Desarrollo, de acuerdo a sus atribuciones básicas contenidas en las normas que rigen la organización del Órgano Ejecutivo, se constituye en el Órgano Rector del Sistema de Planificación Integral del Estado", dice la normativa.

Ante este panorama, lo que corresponde es la modificación de dicha norma, que debe pasar por la Asamblea Legislativa. Desde la bancada oficialista surgieron diversas reacciones. El diputado Ricardo Rada afirmó que tiene entendido que el Gobierno alista una ley para poder concretar la eliminación del Ministerio de Planificación.

"Sabemos de qué están trabajando en esa ley porque es con ley que debe ser cerrado (Planificación). Si hay un impedimento legal, hay que ver la forma de subsanar ese impedimento y cumplir que se cierren los ministerios anunciados", dijo el legislador a Urgente.bo.

Por su lado, Claudio Bilbao afirmó que pedirá un informe al Ministerio de la Presidencia para saber si se necesita una ley para su eliminación. Sin embargo, Bilbao afirmó que de ser así sería un error de los asesores de Paz.

"Estoy consultando mediante un informe al ministro de la Presidencia. Si fue cierto, se estarían equivocando y se sumaría con lo que pasó en El Alto, que fue por gente que no tiene la capacidad de acompañar a nuestro presidente, que está muy cerca de él (...) tiene asesores que deberían indicar estas cosas", puntualizó.