Bajan la gripe, neumonía y varicela, Sedes destaca efecto del descanso pedagógico

Los casos de infecciones respiratorias agudas, neumonías y varicela registraron una reducción durante la última semana en Cochabamba. El jefe de la unidad de Epidemiología de Sedes, Rubén Castillo destacó que el descanso pedagógico contribuyó a disminuir la transmisión de estas enfermedades en las unidades educativas.

En el caso de las patologías respiratorias se notificaron 7.705 casos, lo que representa una reducción del 24% respecto a la semana anterior. Del total, 2.122 corresponden a niños menores de 5 años, que representan el 28% de los casos.

En cuanto a las neumonías, se registraron 238 casos, cifra que representa una reducción del 25% respecto a la semana anterior. “Estas patologías podríamos decir que se encuentran en control epidemiológico de acuerdo a la curva epidémica que tenemos para este periodo”, afirmó Castillo.

Respecto a la varicela, se notificaron 92 casos, un 10% menos que la semana anterior. Los casos corresponden principalmente a la población infantil, entre niños menores de cinco años y de hasta 11 años.

Castillo atribuyó parte de esta reducción al receso escolar. “El periodo de descanso pedagógico es importante, eso permite controlar los ciclos y los periodos de incubación que podían existir”, explicó.

La herpangina también presentó una reducción en la notificación durante la última semana. El Sedes recomendó a la población acudir a los centros de salud ante la aparición de síntomas para recibir un tratamiento oportuno.

Otros datos

En influenza, el Sedes informó que la curva epidemiológica no presentó modificaciones y se mantienen 145 casos acumulados.

Respecto a las enfermedades transmitidas por vectores, Castillo informó que actualmente no se registran casos de dengue ni chikungunya, por lo que el departamento ingresó a un periodo interepidémico. En agosto y septiembre prevén reforzar las tareas de control vectorial para prevenir un incremento de casos durante el próximo periodo epidémico.

“Hay índices de infestación vectorial todavía presentes en nuestro departamento, pero no implica riesgo por el momento”, señaló.

En cuanto a la rabia, las mordeduras registraron una reducción del 13% respecto a la semana anterior y no se reportaron casos positivos de rabia canina.

Vacunación

Sobre el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), el Sedes informó que se mantienen siete casos de sarampión.

La cobertura de vacunación contra el sarampión aumentó en 1%. “Esperemos para fin de año alcanzar coberturas ideales, llegar al 95%”, señaló Castillo.

Las campañas de vacunación en las unidades educativas continúan.