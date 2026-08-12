Putin amenaza con interceptar buques occidentales

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Deutsche Welle
Publicado el 12/08/2026 a las 17h36
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Rusia responderá "simétricamente" a la confiscación de los buques de su flota fantasma por parte de la Unión Europea y Occidente allí donde lo considere necesario, advirtió este miércoles el presidente ruso, Vladímir Putin, durante una visita a un crucero portamisiles de la Flota del Pacífico.

"Estaremos obligados a responder simétricamente. Y no solo en los mismos mares en los que planifican sus ataques, sino donde nosotros lo consideremos necesario y oportuno, en cualquier lado, incluyendo la zona de responsabilidad de la Flota del Pacífico", dijo durante su intervención, difundida por la televisión pública rusa.

El líder ruso manifestó esa advertencia durante su visita al crucero portamisiles 'VarIag', buque insignia de la Flota del Pacífico de la Armada Rusa, para inspeccionar las maniobras navales de esta agrupación, en el marco de una visita de trabajo por Siberia y el extremo oriente de Rusia.

De ese modo llamó la atención sobre las recientes decisiones de la Unión Europea (UE).

 

Piratería y saqueo”

"Algunos gobiernos, en violación del derecho marítimo internacional, buscan limitar el movimiento de los buques de nuestros operadores económicos, quiero subrayar, civiles. Recientemente se les ocurrió la idea de requisar nuestros buques y vender los bienes robados, lo cual no es más que piratería y saqueo", sostuvo.

El comandante de la Flota del Pacífico, almirante Víktor Líina, respondió al mandatario ruso que la agrupación naval bajo su mando "cuenta con fuerzas para detener buques de los países inamistosos y su flota fantasma (...) Estamos listos para comenzar el cumplimiento de dichas misiones".

 

"Preparación combativa”

A bordo del crucero, Putin inspeccionó vestido con el uniforme de la Marina de guerra rusa– las maniobras navales de esta agrupación, que calificó de "necesarias tanto para mantener la preparación combativa de la flota como para proteger los intereses de nuestro país y su seguridad en la región de Asia y el Pacífico".

Además, señaló que estos tipos de ejercicios navales son importantes no solo para la Armada Rusa "sino para perfeccionar todo el componente militar de Rusia en esta región", particularmente con la inclusión de las experiencias adquiridas por el Ejército ruso en la guerra en Ucrania.

"No hay misión de combate que no pueda emprender la infantería de marina de la Flota del Pacífico", sostuvo, al indicar que "están preparados para cualquier tarea", y destacó la participación de estas unidades en el frente de Ucrania.

 

“Sanciones injustificadas" de Japón

Alertó que el potencial de conflicto en la región de Asia y el Pacífico crece, debido a los esfuerzos llevados a cabo por la OTAN para "infiltrarse".

"Emplazan y se preparan para el emplazamiento de nuevos sistemas de armas, que generan amenazas para nuestro país", indicó.

Además, se refirió a la vecina Japón, que "con la excusa de los sucesos en Ucrania, sin profundizar en los motivos de este conflicto, impuso sanciones injustificadas contra nuestro país".

"Quisiéramos comprender la posición de Japón. No amenazamos a Japón. No tenemos absolutamente ninguna reclamación en su contra", dijo, al constatar que Tokio incluyó recientemente a Rusia en su doctrina militar entre sus principales amenazas.

Recordó que Japón, con el que Rusia no ha firmado un tratado de paz tras ocho décadas del fin de la Segunda guerra mundial, "tiene disputas territoriales con nuestro país".

"Me refiero a las islas Kuriles. Pero esto está fijado en documentos internacionales, es una realidad sentada por los resultados de la Segunda Guerra Mundial", dijo.

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