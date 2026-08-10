Bolivia y Brasil lanzan el plan “Frontera Segura” para ejecutar operativos en zonas rojas

Bolivia y Brasil lanzarán esta semana el plan “Frontera Segura” con el objetivo de frenar la ola de violencia en las zonas rojas que están ubicadas cerca de la línea limítrofe, que son escenario de una ola de violencia, informó a la red Unitel el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.

“El jueves de esta semana, el 13 de agosto, en Guayaramerín, vamos a lanzar el plan Frontera Segura, que en el caso de Brasil corresponde a los departamentos de Pando, Beni y Santa Cruz”, explicó.

Anunció que el plan consiste en “trabajar de manera conjunta” con las fuerzas del orden puesto que será de “aplicación binacional, de cooperación entre la Policía Federal brasilera y la Policía Boliviana”.

Explicó que se instalarán operaciones “de carácter permanente en varios puntos de la frontera para tratar de parar y desarticular esta ola de crímenes realmente preocupantes en Santa Cruz, pero también en Guayaramerín y Cobija”.

A esas zonas se suman San Matías, Puerto Suárez y otras regiones fronterizas catalogadas como zonas rojas.

El Gobierno señala que la zona fronteriza con Brasil es el epicentro de la disputa entre dos de los cárteles más peligrosos de Brasil: el Primer Comando de la Capital (PCC), y el Comando Vermelho, junto a sus aliados.

Los operativos se concentrarán en “puntos conflictivos donde el índice de violencia es muy alto con el Brasil”, dijo Oviedo.

No obstante, aclaró: “Ya estamos trabajando con la Policía Federal brasilera, coordinamos y hacemos intercambio de informaciones”.

Oviedo dijo que en el lanzamiento de este plan estará presente el presidente Rodrigo Paz, además del ministro de Seguridad y Defensa de Brasil y el comandante nacional de la Policía Federal.

El anuncio surge en medio de crímenes que han sacudido al país, especialmente a Santa Cruz, donde se registraron 10 asesinatos entre los que se cuenta la muerte del teniente de la Policía, Yerson Salazar, que fue acribillado y cuyo cuerpo fue hallado carbonizado tres días después de su muerte.