Gobierno ejecuta el plan para la seguridad de las cinco fronteras con infraestructura e inversión

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, puso en marcha este jueves el plan "Fronteras Seguras" en el municipio de Guayaramerín en Beni, con la presencia de gobernadores, ministros y otras autoridades.

"El plan seguro se está lanzando desde Guayaramerín, pero es para todo el país, cuatro impactos grandes para todo el país", dijo el mandatario.

Asimismo, Paz indicó que el plan consiste en generar infraestructura e inversiones en las cinco fronteras de Bolivia y afirmó que es un proyecto de mediano y largo plazo.

En ese sentido, remarcó que se conformará un equipo policial de alto nivel para tratar los temas de seguridad en las fronteras que, según afirmó, son muy delicados.

Por otra parte, el presidente dijo que la reducción de ministerios permitirá que entre más dinero para ejecutar "megaobras" y señaló que también significa más recursos para las gobernaciones y alcaldías.

Por último, indicó que este miércoles visitaron el Chaco, la frontera con Argentina, y este jueves se encuentra en Guayaramerín para el lanzamiento del plan; sin embargo, indicó que recorrerán todo el Estado.