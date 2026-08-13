Caso vehículo de Espinoza: Informe señala afectación fiscal de Bs 3.523 y la califica como contravención

País
URGENTEBO
Publicado el 13/08/2026 a las 14h43
ESCUCHA LA NOTICIA

La compra de un vehículo 100% eléctrico Audi Q4 E-TRON (modelo 2025) con una minuta de transferencia menor al real, por parte del ministro de Economía, José Luis Espinoza, derivó en una afectación en la recaudación de la Alcaldía paceña por concepto de impuestos, ya que, aunque el comprador pagó Bs 350.000 por el auto, en el documento notarial se declaró un valor de tan solo Bs 50.000. Sin embargo, de acuerdo a las normas, no se constituye en delito, sino en contravención.

De acuerdo al informe del "régimen tributario aplicable a la transferencia de vehículos eléctricos en el Estado Plurinacional de Bolivia", esto causó que el Impuesto Municipal a la Transferencia (IMT) se calcule con un monto menor al real por lo que la Alcaldía no recibió el monto requerido.

Según el informe, Nicolás Mitru Aguilar aparece como el vendedor y el comprador es José Gabriel Espinoza Yáñez. El precio real pagado es de Bs 350.000, declarado por el comprador. El valor de referencia del RUAT Aduanas es de Bs 232.571. Mientras que el precio declarado en la minuta notarial es de Bs 50.000.

Ya que la minuta reportó un costo menor al precio real, el sistema del RUAT aplicó de oficio la regla de cobrar sobre el valor más alto, los 232.571 bolivianos del valor de importación aduanero, en ese sentido, el impuesto del 3% equivalía a Bs 6.977.

"El precio declarado en la minuta de transferencia (Minuta N.° 1709891, de 28 de abril de 2026) fue de Bs 50.000,00. El FUR registra como V. CIF+TRIB. ADUANERO/V. FACTURA el monto de Bs 232.571,00, que corresponde al valor aduanero del vehículo (valor CIF más tributos de frontera) utilizado como referencia por el sistema del RUAT. Este valor, al ser superior al monto de la minuta, fue adoptado como base imponible del IMTO: Bs 232.571,00. Sobre esa base se aplicó la alícuota del 3%, resultando un monto determinado y pagado de Bs 6.977,00".

El ministro declaró que el valor pagado por la operación asciende a más de 350.000. El plazo para el pago del IMTO era de 10 días hábiles, pero la autoridad lo hizo un día después de la compra. "El FUR confirma que no se generaron multas, intereses ni tributos omitidos en UFV". Sin embargo, como el comprador pagó Bs 350.000, el impuesto real que correspondía pagar a la Alcaldía era de Bs 10.500. "La diferencia no ingresada al fisco municipal es de Bs 3.523".

"El sistema del RUAT confrontó el valor de la minuta (Bs 50.000) contra el valor CIF+aduanero (Bs 232.571), aplicó el mayor y liquidó Bs 6.977. Este resultado habría sido correcto si el valor de la minuta reflejara el precio real de la operación. Dado que el precio efectivamente pagado fue de Bs 350.000, esa cifra supera a las otras dos y debió constituir la base imponible", señala el informe.

Además, de acuerdo a esta conducta puede tratarse de una omisión de pago y puede ser sancionada con el 100% del tributo omitido actualizado en UFV, más intereses y multa por incumplimiento a deberes formales.

Mientras, si el monto del tributo omitido supera las 10.000 UFV, la tipificación es defraudación tributaria, que es un delito penal tributario.

No obstante, el documento precisa que la declaración de un valor inferior en la minuta notarial no constituye un delito penal, pero sí es una defraudación tributaria.

"Al valor actual de la UFV (aproximadamente Bs 2,69), el umbral de 10.000 UFV equivale a cerca de Bs 26.900. El tributo omitido (Bs 3.523) no alcanza ese umbral, por lo que, en principio, la conducta quedaría como contravención tributaria (omisión de pago), no como delito".

Por otro lado, el informe señala que, aunque el trámite en el RUAT figura como completado y con la placa asignada, la Alcaldía tiene la facultad de revisar el caso en un plazo de cuatro o cinco años.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
"No validaré decisiones con las que no coincido: Zaratti renuncia al Viceministerio de Culturas
2
El fuego suramericano es encendido en Tiwabaku para los Juegos de Santa Fe 2026
3
El “Súper Niño” ya golpea Bolivia con sequías, heladas y lluvias torrenciales
4
Antes del debate en Diputados, surgen trabas y apoyos a la Ley de Inversiones
5
Manfred cumple 100 días de gestión y planea mercado y electrolineras

Lo más compartido

1
Antes del debate en Diputados, surgen trabas y apoyos a la Ley de Inversiones
2
Bolívar empata en casa ante Sao Paulo por la Sudamericana
3
Manfred presenta resultados de 100 días, la base de su gestión en Cochabamba
4
Manfred cumple 100 días de gestión y planea mercado y electrolineras
5
Ley de Inversiones busca atraer capital extranjero y crea nuevos incentivos

Más en País

13/08/2026
"No validaré decisiones con las que no coincido: Zaratti renuncia al Viceministerio de Culturas
Andrés Zaratti presentó este miércoles su "renuncia irrevocable" a su cargo como viceministro de Culturas y afirmó que las decisiones que está tomando el...
Ver más
13/08/2026
El “Súper Niño” ya golpea Bolivia con sequías, heladas y lluvias torrenciales
El fenómeno climático del “Súper Niño” ya afecta a diversas regiones de Bolivia con sequías agudas y también con heladas, incluso se presentan lluvias...
Ver más
Pese a que la Cámara de Diputados todavía no empezó el debate de la Ley de Inversiones, presentada el martes por el Ejecutivo,asambleístas, políticos y sectores ligados a la economía del país se han...
Ver más
13/08/2026
Antes del debate en Diputados, surgen trabas y apoyos a la Ley de Inversiones
Las intensas nevadas que caen en el sur y este de Potosí ha generado situaciones de emergencia y afectaciones. Debido al temporal, se ha dispuesto el cierre de la frontera con Chile.
Ver más
13/08/2026
Cierran pasos fronterizos entre Potosí y Chile por intensa nevada
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, puso en marcha este jueves el plan "Fronteras Seguras" en el municipio de Guayaramerín en Beni, con la presencia de gobernadores, ministros y otras autoridades.
Ver más
13/08/2026
Gobierno ejecuta el plan para la seguridad de las cinco fronteras con infraestructura e inversión
El del Gobierno es el “más ampuloso” y se buscará “generar los criterios de consenso para tener una sola ley que pueda ser aprobada”, indica Roberto Castro.
Ver más
12/08/2026
Presidente de Diputados: hay “alrededor de 4” proyectos de ley de inversiones
En Portada
13/08/2026 País
Gobierno ejecuta el plan para la seguridad de las cinco fronteras con infraestructura e inversión
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, puso en marcha este jueves el plan "Fronteras Seguras" en el municipio de Guayaramerín en Beni, con la presencia de...
vista
12/08/2026 País
Paz sobre Ley de Inversiones: "No importa si es de izquierda o derecha, que el dólar genere empleo"
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habló este miércoles sobre la Ley de Inversiones que su Gobierno presentó el martes y afirmó que los dólares deben...
vista
13/08/2026 País
"No validaré decisiones con las que no coincido: Zaratti renuncia al Viceministerio de Culturas
Andrés Zaratti presentó este miércoles su "renuncia irrevocable" a su cargo como viceministro de Culturas y afirmó que las decisiones que está tomando el...
vista
13/08/2026 Multideportivo
El fuego suramericano es encendido en Tiwabaku para los Juegos de Santa Fe 2026
Ni el frío intenso del altiplano apagó la fiesta en Tiwanaku. Ayer, el templo de Kalasasaya se convirtió en el corazón del deporte sudamericano.
vista
13/08/2026 País
El “Súper Niño” ya golpea Bolivia con sequías, heladas y lluvias torrenciales
El fenómeno climático del “Súper Niño” ya afecta a diversas regiones de Bolivia con sequías agudas y también con heladas, incluso se presentan lluvias...
vista
13/08/2026 País
Antes del debate en Diputados, surgen trabas y apoyos a la Ley de Inversiones
Pese a que la Cámara de Diputados todavía no empezó el debate de la Ley de Inversiones, presentada el martes por el Ejecutivo,asambleístas, políticos y...
vista
Actualidad
La compra de un vehículo 100% eléctrico Audi Q4 E-TRON (modelo 2025) con una minuta de transferencia menor al real, por...
Ver más
13/08/2026 País
Caso vehículo de Espinoza: Informe señala afectación fiscal de Bs 3.523 y la califica como contravención
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, puso en marcha este jueves el plan "Fronteras Seguras" en el municipio de...
Ver más
13/08/2026 País
Gobierno ejecuta el plan para la seguridad de las cinco fronteras con infraestructura e inversión
Las intensas nevadas que caen en el sur y este de Potosí ha generado situaciones de emergencia y afectaciones. Debido...
Ver más
13/08/2026 País
Cierran pasos fronterizos entre Potosí y Chile por intensa nevada
Colombia continúa registrando actividad sísmica después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto,...
Ver más
13/08/2026 Mundo
Colombia se sigue moviendo: ya van más de 130 réplicas tras el terremoto
Deportes
Ni el frío intenso del altiplano apagó la fiesta en Tiwanaku. Ayer, el templo de Kalasasaya se convirtió en el corazón...
Ver más
13/08/2026 Multideportivo
El fuego suramericano es encendido en Tiwabaku para los Juegos de Santa Fe 2026
Bolívar empató con Sao Paulo 1-1 ayer en La Paz, con lo que la llave de los octavos de final de la Copa Sudamericana...
Ver más
12/08/2026 Fútbol
Bolívar empata en casa ante Sao Paulo por la Sudamericana
Bolívar jugará contra Sao Paulo esta noche en La Paz en el partido de ida de los octavos de final de la Copa...
Ver más
11/08/2026 Fútbol
Bolívar juega contra Sao Paulo en busca de sacar ventaja en el partido de ida de octavos de final
Con la presencia de Lionel Messi, amigos, allegados y toda su familia, culminó el último adiós a Jorge Messi en el...
Ver más
10/08/2026 Fútbol
Messi despidió a su padre junto a sus familiares en una ceremonia privada
Tendencias
El estudio, publicado en la revista BMC Medicine, analizó durante ocho años los hábitos de 59.000 adultos del Reino...
Ver más
13/08/2026 Salud
Cómo la intensidad y el tipo de ejercicio influyen en la prevención del cáncer
En medio del atardecer se hizo la noche. Un eclipse solar sumió ayer en la oscuridad desde los confines del Ártico ruso...
Ver más
13/08/2026 Interesante
Eclipse solar regala a millones de europeos una fugaz noche
Hoy tendrá lugar un eclipse solar total, un evento que ocurre cuando la Luna se ubica entre la Tierra y el Sol y...
Ver más
12/08/2026 Interesante
Unos 55 países observarán el eclipse de Sol número 16 del siglo XXI, no será visible desde Bolivia
El reciente sismo que afectó a Colombia ayer lunes volvió a poner en evidencia la importancia de contar con mecanismos...
Ver más
11/08/2026 Tecnología
Cómo activar la alerta sísmica en Android de Google y iPhone
Doble Click
Durante siglos, enfermedades infecciosas, hemorragias, trastornos metabólicos y períodos de escasez de alimentos...
Ver más
12/08/2026 Cultura
Quiénes fueron los 5 científicos que más vidas salvaron con sus descubrimientos
El filme nacional “La hija cóndor” continúa generando buenas noticias. El pasado lunes en la noche sumó dos galardones...
Ver más
12/08/2026 Cine
“La hija cóndor” gana dos títulos en Chile y va por más a Perú
Tras el éxito obtenido en Suiza, la película “La hija cóndor” se apresta a conquistar a la audiencia de México y...
Ver más
11/08/2026 Cultura
El filme “La hija cóndor” se apresta a conquistar México y Francia
La mayor atención se centra en la Fiesta de la Integración Nacional de Bolivia, que congregará a miles de fieles en...
Ver más
10/08/2026 Cultura
Cartelera: La festividad de la Virgen de Urkupiña acapara la atención