Tribunal Agroambiental rinde homenaje a su exdecano Víctor Hugo Claure

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ABI
Publicado el 13/08/2026 a las 22h58
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El Tribunal Agroambiental, rindió homenaje póstumo al exdecano Víctor Hugo Claure Hinojoza y decidió que el auditorio de la institución lleve su nombre, en el marco de la celebración del XXVII aniversario de esa instancia judicial.

En el acto se reconoció la trayectoria de Claure, así como su compromiso y aporte al fortalecimiento de la justicia especializada y la protección ambiental en Bolivia, de acuerdo con un boletín de prensa.

El exdecano murió asesinado la noche del 31 de abril en Santa Cruz de la Sierra, tras recibir cuatro impactos de arma de fuego mientras se encontraba en su vehículo.

El homenaje fue realizado por el actual decano del Tribunal Agroambiental, Richard Méndez, como un acto destinado a mantener presente la memoria de quien formó parte de la historia institucional y dejó una huella en la construcción de una visión de justicia comprometida con la protección de la Madre Tierra.

Como parte de este reconocimiento, el Salón Auditorio de la institución pasó a denominarse “Salón Auditorio Dr. Víctor Hugo Claure Hinojoza”.

Según el Tribunal Agroambiental, ese ambiente se convertirá en un “espacio permanente para preservar su memoria y mantener presente su legado entre las nuevas generaciones de servidoras, servidores judiciales, juezas, jueces y profesionales vinculados a la jurisdicción agroambiental”.

Con la nueva denominación del salón auditorio, la institución reafirmó su reconocimiento a la trayectoria de Claure y su compromiso con la justicia especializada y la protección de la Madre Tierra.

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