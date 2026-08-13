Lupo y Camacho son los primeros embajadores designados por el actual Gobierno

Luis Fernando Camacho y José Luis Lupo serán los primeros embajadores de Bolivia designados por el Gobierno de Rodrigo Paz, luego de que la Cámara de Senadores aprobó este jueves su designación en esas funciones, el primero en la Organización de Estados Americanos (OEA), y el segundo en Paraguay.

Un despacho de la Agencia Boliviana de Información (ABI) da cuenta de que, en una sesión reservada, la Cámara Alta aprobó este jueves las designaciones de Lupo, exministro de la Presidencia, y Camacho, exgobernador de Santa Cruz.

El presidente del Senado, Diego Ávila, propuso introducir en el orden del día el tratamiento de la designación de embajadores e iniciarlo en esta jornada, sugerencias que fueron aprobadas por más de dos tercios de los senadores presentes.

“Vamos a proceder entonces a la sesión reservada para el tratamiento de la designación de representantes del país”, indicó Ávila, antes de dar inicio al tratamiento de dicho tema.

En dicha sesión, se escuchó y evaluó el informe de la comisión y los planes de trabajo de los postulantes, para luego proceder con la aprobación de las designaciones.

El senador José Roca confirmó la información y expresó su expectativa de que los elegidos realicen un trabajo serio en beneficio del país.

“Hemos analizado de manera positiva lo que son los informes, lo que son las propuestas. Lo más importante es la vocación de servicio de estos dos funcionarios”, señaló el legislador a los medios de comunicación.