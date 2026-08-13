Cierran pasos fronterizos entre Potosí y Chile por intensa nevada

Las intensas nevadas que caen en el sur y este de Potosí ha generado situaciones de emergencia y afectaciones. Debido al temporal, se ha dispuesto el cierre de la frontera con Chile.

El coronel José María Coronel, comandante de la Policía Fronteriza de Uyuni, explicó que coordina con las fuerzas chilenas los operativos y llamados de alerta en la zona limítrofe.

“En coordinación con la policía de Chile se ha cortado por cuestiones climatológicas, ha nevado y es un riesgo para la circulación los vehículos pequeños y de alto tonelaje”, indicó.

Explicó que la medida estará vigente “hasta que descongele el hielo” en las zonas afectadas por el temporal, por lo tanto, se aguarda los informes de las estaciones meteorológicas y las autoridades reginales fronterizas.

Aunque precisó que por este motivo “la parte de Chile ha cerrado la frontera hasta que mejore el clima”, mientras que en el lado boliviano se optó por restringir la circulación en las zonas más afectadas.