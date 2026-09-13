A 9 días de la tragedia de viacha, ¿hay responsables?

Anueve días de la explosión en el cuartel de Viacha, que mutiló los cuerpos de 14 militares y de cinco de ellos solo se pudo recoger restos en 48 bolsas, empiezan a agrandarse las dudas y no hay quién de respuestas.

Desde los propios familiares de las víctimas hasta el presidente Rodrigo Paz, pasando por el Legislativo , la Fiscalía y otros actores , piden investigaciones para esclarecer el hecho.

Sin embargo, parece que las respuestas a muchas preguntas se dejarán esperar. Cuando se trata de asuntos ligados a mando militares el secretismo y la poca transparencia es casi es una regla en el país.

¿Quién autorizó el almacenamiento de explosivos en ese cuartel y desde cuándo?,¿Qué tipo de explosivos habían y en qué cantidades?¿Cómo estaban clasificados?¿Quienes tenían acceso?¿Qué inventario existe de los explosivos? ¿Qué condiciones de temperatura y ventilación tenían los depósitos?¿Se cumplían las normas militares para el resguardo de material explosivo?¿Sobre qué mandos militares básicos, intermedios y altos recae la responsabilidad de la tenencia de estos explosivos?

Y la lista de dudas sigue y sigue, pero hay una que es fundamental y puede responder a todas la preguntas que ya existen y a las puedan surgir a futuro: ¿Tendrá el Gobierno de Rodrigo Paz y sus instituciones la fortaleza de desafiar a las Fuerzas Armadas a que asuma la responsabilidad que le corresponde en este trágico suceso en plena vigencia del un estado de excepción y cuando ya existen gestiones para su ampliación ? Y en un momento de crisis política y social en el que la Policía y las Fuerzas Armadas pueden ser el únicos sostén del Gobierno.

No hay respuestas, pero sí hay memoria. En lo que sigue, va un recuento en ocho claves de lo que sucedió en Viacha.

1¿Qué ocurrió el 4 de septiembre en el cuartel de Viacha?

A las 14:30 del pasado 4 de septiembre de 2026 una explosión sacudió las instalaciones del Regimiento de Artillería Mecanizada RAM-2 “Bolívar”, en Viacha, municipio vecino a 30 kilómetros de ciudad de La Paz.

Pocos minutos después, en el mismo lugar, ocurrió una segunda detonación mucho más potente que sacudió las viviendas y edificios cercanos y llamó la atención de los medios de comunicación y los vecinos.

El primer informe del Ejército fue que hubo una “detonación accidental” de material pirotécnico almacenado en el Centro General de Mantenimiento del cuartel y sostuvo inicialmente que no había personas heridas ni fallecidas.

Sin embargo, una enorme columna de humo emergió del cuartel y el sonido de las sirenas de las ambulancias anunciaba la gravedad del hecho.

Horas después, la Policía estableció inicialmente un saldo de dos fallecidos, siete desaparecidos y 59 heridos. El subcomandante general de la Policía, Roger Roca, confirmó que se habían producido dos explosiones. Se confirmó que hubo severos daños en los edificios vecinos.

Luego se fue develando poco a poco la verdadera dimensión de la tragedia: 14 muertos y 84 heridos.

2 ¿Que tipo de explosivos había en el regimiento Bolívar?

Además de material pirotécnico, los equipos de búsqueda encontraron material bélico y explosivos.

Sin embargo, preliminarmente trascendió que entre el material explosivo hallado tras la explosión habían los denominados boosters, dispositivos que funcionan como multiplicadores de la detonación.

Un experto policial explicó que cuando un booster entra en contacto con otro explosivo que detona, puede multiplicar considerablemente el efecto de la carga.

También se encontraron granadas y otros materiales explosivos en sectores afectados por las detonaciones.

Eso obligó a modificar completamente el trabajo de rescate.

Los bomberos, policías y militares no podían simplemente ingresar con maquinaria pesada para remover los escombros. Primero tenían que identificar y neutralizar o retirar los materiales que todavía podían representar un peligro.

El 7 de septiembre, el comandante del Ejército, Héctor Alarcón, aclaró que los documentos hallados en el Regimiento sobre los explosivos no permiten determinar por sí solos qué material había en el lugar ni establecer la causa de las detonaciones. Explicó que se realiza una reconstrucción documental de los materiales que pudieron haber estado registrados en las instalaciones al momento de la explosión.

3 ¿Cuántas personas murieron en la explosión?

Si bien son 14 los soldados fallecidos en la explosión del cuartel de Viacha, por protocolos el Ministerio de Defensa no considera muertos a los desaparecidos, por tanto los datos oficiales son de nueve personas fallecidas y cinco desaparecidas.

Los fallecidos cuyos restos ya fueron identificados son el sargento primero especialista en Material Bélico Freddy Mauro Quisbert Vega; los dragoneantes Jhon Tancara Mita y Gabriel Choque Alanoca; y los soldados Wilson Copa Mamani, Wilder Oliver Aruquipa Aruquipa, Arnel Rubén Flores Poma, Brayan Pacheco Monrroy y Alex Ignacio Mamani.

Los restos del noveno soldado aún no fueron identificados.

4 ¿Cuántos heridos existen y en qué estado están?

Momentos después de la explosión, la Policía informó que habían 59 personas heridas. Posteriormente, los reportes oficiales elevaron el número a 84 heridos.

De estos, 53 fueron dadas de alta y 31 permanecen internadas.

La mayor parte de los heridos son civiles afectados por la explosión y por los objetos proyectados desde el recinto militar.

Entre los casos graves se informó el de una niña que sufrió quemaduras de tercer grado y tuvo que ser trasladada para recibir atención médica especializada.

Jenrry Patzi, alcalde de Viacha, aseguró el pasado jueves que el 90% de los heridos ya fue dado de alta. Asimismo, el burgomaestre afirmó que se continúa apoyando a quienes aún están con atención médica.

Entre los heridos están una madre de 28 años, identificada como Wara P. Q., que está todavía “internada en el Hospital del Kenko con diagnóstico de policontusa”, señala el reporte oficial.

La mujer está hospitalizada junto a su bebé de solo seis meses, de nombre Cielo Loida S. P., que presenta quemaduras en el rostro.

También una menor de 5 años, de nombre Rubí S. P,, aún está internada en el Hospital del Niño con quemaduras de tercer grado en el rostro y el dorso de la mano.

Otro de los heridos que permanece internado es Benjamín Aarón G. M., de 16 años, quien se encuentra en el Hospital del Tórax con un diagnóstico de “trauma torácico, fractura de clavícula y costales derechos, además de fisura esternal”.

La Alcaldía de Viacha aseguró que realiza un “seguimiento permanente” de la atención de las personas afectadas y sus familias.

5 ¿Qué daños se produjeron en las casas adyacentes y cuántas están dañadas?

La explosión fue tan potente que afectó a las viviendas próximas al Regimiento Bolívar.

Los vecinos que fueron afectados compararon lo que sintieron ese momento con un terremoto: ventanas que estallaron, techos dañados, paredes rajadas, puertas y chapas desplazadas y objetos que salieron despedidos.

Esther Cruz, una de las vecinas entrevistadas por una agencia internacional, relató que su casa sufrió daños en los vidrios y el techo y que una piedra abolló su vehículo. Otros residentes denunciaron daños similares.

La onda expansiva también provocó daños materiales en decenas de inmuebles situados alrededor del recinto militar.

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, dijo que el radio de afectación de la explosión llegó a 3.600 viviendas de la zona. En tanto, Patzi informó de manera preliminar que existen entre 1.200 y 1.500 viviendas habrían sufrido algún tipo de afectación tras las explosiones.

Dijo también entre tres y cuatro viviendas, las más cercas al cuartel, tendrían que ser demolidas.

6 ¿Qué avances existen en la investigación para aclarar el hecho?

La Fiscalía General del Estado abrió una investigación de oficio sobre las explosiones en Viacha por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y otros estragos.

El fiscal departamental de La Paz, Carlos Torrez, indicó que se tomaron las primeras declaraciones informativas a los soldados y personal militar sobre lo sucedido. No descartan ampliar la investigación por otros tipos penales.

El mismo viernes cuando ocurrió el hecho, el presidente Rodrigo Paz instruyó una investigación “minuciosa, técnica y transparente” para esclarecer las explosiones y expresó su solidaridad con las familias de las personas fallecidas y con los heridos.

Si el Ministerio Público determina que hubo negligencia en el almacenamiento, manipulación o custodia de explosivos, el hecho dejaría de considerarse un accidente y convertirse en un proceso para establecer responsabilidades individuales.

Los investigadores tendrán que reconstruir la escena, establecer el punto exacto donde comenzó la primera explosión, identificar los materiales explosivos y determinar la cadena que conectó con la segunda detonación.

7 ¿Cómo se esta identificando los restos de los soldados fallecidos?

Luego de una intensa búsqueda de los restos de los soldados desaparecidos tras la explosión del 4 de septiembre, el miércoles último la Fiscalía de La Paz informó que tiene en custodia 48 bolsas con restos humanos y pidió a los familiares de los desaparecidas que se presenten en sus oficinas para que se sometan a las pruebas de genética (ADN).

El objetivo es establecer si los restos corresponden a las cinco personas que aún no han sido localizadas.

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que estos restos “se encuentran codificados y con su respectivo investigador”.

“Se va a hacer la toma de muestra genética a cada uno de los familiares a efectos de darle certeza si estos restos humanos pertenecen a esos familiares”, señaló en una conferencia de prensa.

Rosa Mamani es la madre de Kevin Mamani, uno de los jóvenes conscriptos que se encuentra desaparecido desde la tarde de la explosión en Viacha, hace seis días. “Nos dimos un abrazo y nos dijimos ‘nos vemos mañana’, pero ese día nunca llegó”, contó Rosa, quien ahora debe pasar por momentos aún más duros, debido a que es necesario que espere 20 días o más por los resultados de ADN para reconocer los restos de su hijo.

“Nosotros nos enteramos por medio de internet que hay bolsas con restos humanos. Entonces, no se puede comprobar y solo puede ser mediante ADN. Entonces, ayer nos han sacado las muestras en la Fiscalía de Viacha. Sobre eso nos dijeron que debemos esperar. Lo más pronto que podría ser, nos dijeron que sería 20 días”, manifestó.

La mujer indicó que, junto a otros familiares, está haciendo vigilia desde el viernes a la espera de los cuerpos de sus hijos. Y ahora reclama el actuar de las autoridades al solamente pedir paciencia y no darles información de los trabajos que están realizando.

¿Cuál es la situación de los familiares que esperan resultados por los restos de sus hijos?

Desde el día de la tragedia en el cuartel de Viacha, decenas de familiares esperan en cercanías del regimiento los resultados de la búsqueda de los restos de sus allegados, en albergues o en la calles.

“Un equipo multidisciplinario conformado por un médico, una psicóloga, un asesor jurídico y una trabajadora social está en el lugar del desastre para apoyar a quienes montaron guardia alrededor del cuartel y las viviendas más dañadas, informó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Rodolfo Montero.

En tanto, las familias de los soldados víctimas de las explosiones demandaron el viernes a la Fiscalía acelerar el proceso de identificación de los restos humanos encontrados en el lugar de la tragedia.

El abogado Miguel Chávez, defensor de los familiaresd de los conscriptos, señaló que existe la necesidad de que concluyan los exámenes de ADN “lo más antes posible” para dar certidumbre a una semana de la tragedia.

“Se ha mencionado de 20 días (de plazo), pero nosotros estamos pidiendo y la familia está suplicando que se acelere este término”, afirmó.

Los familiares de los conscriptos fallecidos anunciaron que presentarán una querella ante la Fiscalía de Viacha para exigir justicia y conocer qué ocurrió antes y durante las explosiones.