Antes del debate en Diputados, surgen trabas y apoyos a la Ley de Inversiones

Pese a que la Cámara de Diputados todavía no empezó el debate de la Ley de Inversiones, presentada el martes por el Ejecutivo,asambleístas, políticos y sectores ligados a la economía del país se han pronunciado a favor y en contra del proyecto de normativa.

El proyecto de Ley de Inversiones busca naturalizar la inversión, dar estabilidad y confianza bajo el principio de buena fe, y ordenar la normativa a través de una nueva Agencia Nacional de Inversiones.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza precisó que se hizo un análisis profundo de la Constitución y que se concluyó que, sin la necesidad de modificarla, se permite “otorgar seguridad jurídica, igualdad ante la ley, y un escenario de previsibilidad y estabilidad para los inversionistas y un principio fundamental, un trato de buena fe desde el Estado hacia el inversionista”, aseguró.

En tanto, el senador José Manuel Ormachea, de la Alianza Libre, advirtió que la bancada de esa organización no aprobará el proyecto y planteó que previamente se debería aprobar una reforma constitucional.

El argumento esgrimido por el asambleísta es que la CPE prohíbe que haya arbitrajes internacionales del país para la resolución de controversias, mientras que el proyecto de ley del Gobierno “propone explícitamente que se habiliten los arbitrajes internacionales”.

El exaliado del Gobierno y jefe de la Alianza Unidad, Samuel Doria Medina, puso en duda que la norma haya sido aprobado por el Gabinete de Ministros.

Doria Medina se pronunció a través de su cuenta de Facebook: “Hoy el Ejecutivo entregó la primera ley del cambio de modelo, la ley de inversiones. El proyecto viajó directamente del Ministerio de Economía a la Asamblea , por qué no se aprobó en el Gabinete. No es seguro de que todos los ministros estén de acuerdo”, escribió.

Del otro lado, el presidente del Senado, Diego Ávila, defendió el proceso de elaboración de de la nueva normativa, que es parte de un paquete de leyes del Gobierno que tienen el objetivo de relanzar la economía del país.

El presidente Rodrigo Paz se refirió al proyecto de Ley y dijo que es “para que vengan inversiones a Bolivia a las regiones, sin discurso ideológico”.

El mandatario acotó: “a mí no me importa si el dólar viene de la derecha o la izquierda. Quiero que el dólar aterrice en Bolivia y genere industria, empleo, desarrollo”.

La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco) de Santa Cruz planteó que la Agencia Nacional de Inversión (ANI), que contempla en nuevo proyecto de ley, cuente con autoridades designadas por la Asamblea para fortalecer su institucionalidad.

El director del Centro Boliviano de Estudios Económicos de Cainco, Pablo Mendieta, afirmó que la nueva norma representa una mejora respecto a la actual Ley de Inversiones y destacó que el proyecto busca establecer un marco institucional más sencillo y efectivo.