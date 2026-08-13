JP Velasco gestiona importación de combustibles con una empresa privada

Economía
URGENTEBO
Publicado el 13/08/2026 a las 18h16
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Juan Pablo Velasco, gobernador de Santa Cruz, afirmó este jueves que está próximo a firmar un convenio con una empresa privada internacional para la importación de gasolina y diésel, ante las constantes filas en los surtidores de ese departamento, con el objetivo de “asegurar este suministro”.

“Como Gobernación de Santa Cruz, y haciendo uso de nuestras atribuciones a través de nuestra Secretaría de Desarrollo Económico y nuestra Dirección de Hidrocarburos, Minas y Energía, estamos por firmar un convenio con una empresa privada internacional para poder importar, almacenar y comercializar, a través de alianzas público-privadas, gasolina y diésel”, asegura Velasco en una publicación de su cuenta de Facebook.

Velasco mencionó que la importación de estos combustibles sería “sin ningún subsidio y a precios internacionales, con el objetivo de asegurar este suministro”.

La autoridad cruceña señala que la crisis del combustible está afectando a distintos sectores del departamento, por lo que buscan mecanismos que permitan garantizar el abastecimiento.

“La crisis de combustible está afectando a nuestro departamento y es mi obligación encontrar una solución definitiva para Santa Cruz. Por nuestro sector productivo, el transporte pesado, el sector privado, los comerciantes, los estudiantes, los trabajadores, los universitarios, y toda la sociedad. Esto no puede seguir así”, subrayó.

 

Decreto necesario

La concreción de su iniciativa requiere un decreto supremo que autorice un contrato entre la empresa privada y la Gobernación departamental.

“Para materializar esto, necesitamos un decreto supremo nacional que nos permita establecer esta relación entre el gobierno departamental y una empresa privada de importación y comercialización, y no solamente con empresas estatales, como ocurre actualmente”.

La primera autoridad del departamento cruceño sostiene que este acuerdo será socializado la próxima semana con distintos sectores.

“Vamos a socializar el acuerdo la próxima semana. Vamos a asegurar el suministro de diésel y gasolina en nuestro departamento. El sector productivo que alimenta a nuestro país necesita diésel, necesita combustible. No podemos seguir así y los Cruceños estamos acostumbrados a solucionar nuestros problemas estructurales sin pedirle nada a nadie”.

La falta de combustibles es una constante en Santa Cruz y otras regiones del país, donde las filas en los surtidores continúan. El presidente Rodrigo Paz incluso reconoció este martes, durante un acto público, que el tema del combustible “es un dolor en el pecho”, aunque aseguró que buscarán resolver la situación.

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