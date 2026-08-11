Gobierno envía a la ALP su proyecto de Ley de Inversiones

Economía
ERBOL
Publicado el 11/08/2026 a las 21h17
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El Órgano Ejecutivo envió este martes a la Cámara de Diputados un proyecto de Ley de Inversiones, que contiene103 artículos y apunta a atraer capitales nacionales y extranjero, establecer nuevas reglas para la actividad inversora y crear una agencia nacional de inversiones para coordinar la promoción, atracción y aplicación de recursos financieros en Bolivia.

“Esta ley, en su esencia central, tiene tres pilares fundamentales: normalizar la inversión, crear un sistema de incentivos y regulación que permita dar previsibilidad, seguridad, estabilidad y confianza, y ordenar una gran cantidad de incentivos y normativa legal”, explicó el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza.

El primer eje busca “normalizar” la inversión en Bolivia, al considerar que actualmente esta actividad es excepcional frente a otros países de la región.

El segundo plantea generar incentivos y reglas claras que otorguen seguridad jurídica, estabilidad, previsibilidad y confianza a inversionistas nacionales y extranjeros.

Y el tercero apunta a ordenar, mediante un Sistema Nacional de Inversiones, los incentivos y la normativa relativos al tema y que actualmente están dispersos en el ordenamiento jurídico nacional. En ese marco, se plantea crear una agencia nacional de inversiones para coordinar a las instituciones públicas en la regulación, promoción y atracción de capitales.

La propuesta prioriza sectores como logística, inteligencia artificial, economía digital, innovación y energías alternativas como el hidrógeno y la energía solar, además de áreas en las que Bolivia ya cuenta con capacidades productivas. La futura agencia también tendrá un plan nacional de inversiones y estrategias de priorización y promoción en el exterior.

El proyecto de ley pretende además limitar la discrecionalidad política en procesos de nacionalización y expropiación. Espinoza señaló que estas decisiones ya no podrán ser atribución exclusiva del Órgano Ejecutivo y deberán pasar por el Parlamento, además de reconocer el valor patrimonial de los bienes afectados.

 

Arbitrajes

Sobre los arbitrajes internacionales, el ministro aclaró que el proyecto no plantea modificar la Constitución y sostuvo que Bolivia puede recurrir a estos mecanismos en los ámbitos permitidos por la normativa y los tratados internacionales.

Según Espinoza, la norma fue socializada con sectores empresariales, extractivos, industriales, productivos y gremiales; si es aprobada, la futura agencia nacional de inversiones comenzaría a trabajar al día siguiente de la vigencia de la ley y su constitución no debería superar los 90 días.

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