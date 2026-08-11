Espinoza sobre la baja del dólar: “los datos muestran que la tendencia va a continuar”

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, se refirió a la cotización del dólar, que registra un descenso, y señaló que “los datos muestran que la tendencia va a continuar”.

El Banco Central de Bolivia (BCB) fijó la cotización oficial del dólar estadounidense para este martes en Bs 11,77, se trata de la quinta jornada consecutiva en la que el índice baja en el marco del nuevo esquema flexible.

“Sexto día de tendencia a la baja. Tal como dijimos, y no, no es que uno haya hecho una premonición, sino que se hace análisis con datos (lo demás, con suerte, son opiniones)”, escribió.

“Tan simple como eso. Y por cierto, los datos muestran que la tendencia va a continuar”, añadió la autoridad en una publicación en su cuenta de X.

Últimas cotizaciones

El 31 de julio, el dólar se cotizó en Bs 12,15, su primer descenso se produjo el 1 de agosto, cuando llegó a Bs 12,13.

El 4 de agosto se registró una nueva caída, al cifrar Bs 12,08.

La tercera baja se produjo el 5 de agosto, cuando la divisa norteamericana se cotizó en Bs 12,02.

El cuarto descenso se registró el 6 de agosto, cuando su valor oficial llegó a 11,86.

Finalmente, para este 11 de agosto se registró la quinta baja cuando el BCB estableció una cotización de Bs 11,77.