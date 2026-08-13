Manfred cumple 100 días de gestión y planea mercado y electrolineras

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, presentó ayer su informe de 100 días de gestión en el que mostró obras ejecutadas y anunció nuevos proyectos para la ciudad. El balance abarcó vialidad, turismo, educación, mercados, saneamiento y reactivación económica.

En el área vial destacó la intervención de la rotonda Muyurina, la instalación de nuevos postes y semáforos, el mejoramiento de ciclovías y el recapado de avenidas. También informó sobre los trabajos en los accesos de la nueva terminal de buses y la ampliación de la avenida Oquendo.

Entre los proyectos anunciados está un nuevo túnel entre Cochabamba y Sacaba con dos carriles por sentido y una ciclovía. Según Reyes Villa tendrá capacidad para unos 35.600 vehículos al día y su licitación será convocada en 90 días.

En turismo destacó el complejo recreacional de Coña Coña, que contempla 21.000 metros cuadrados construidos y una playa de 9.200 metros cuadrados. La entrega está prevista para el 14 de septiembre. También anunció la conclusión del auditorio de la Fexco y la construcción de un centro de convenciones.

En los mercados anunció la intervención del mercado Papa Paulo y Alejo Calatayud. En este último se prevén parqueos, alcantarillado, un centro de salud, guardería. También mencionó la clínica municipal para mascotas y la implementación de un hotel para mascotas.

En educación, informó que 36 unidades educativas comenzarán obras en septiembre. Mientras que la planta de tratamiento de aguas residuales de Alba Rancho con una inversión superior a Bs 100 millones, prevé entrar en funcionamiento hasta fin de año.

Reyes Villa también informó que el municipio presentó 17 proyectos ante la Unión Europea para buscar cooperación en medio ambiente.

“Todos los proyectos que yo he comprometido en el plan de gobierno se van a hacer”, afirmó el alcalde.