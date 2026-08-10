Dictan prisión preventiva de 60 días para acusado de biocidio de un jaguar

Seguridad
ABI
Publicado el 10/08/2026 a las 23h28
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Un juez determinó este lunes la detención preventiva por 60 días, en el centro de rehabilitación Mocoví, en Trinidad, para Andy S. C., acusado de quitar la vida a un jaguar en Guayaramerín, Beni, con disparos de arma de fuego.

El abogado del hombre, Juan Carlos Chaurara, informó que la autoridad jurisdiccional determinó reducir el tiempo de privación de libertad, pese a que el Ministerio Público había solicitado 180 días de detención preventiva.

Inicialmente, Andy S. C. era acusado por los delitos de biocidio, portación ilícita de armas y trata ilegal de animales. Sin embargo, durante la audiencia de medidas cautelares se determinó que sea procesado por los dos primeros delitos.

La hermana del hombre aseguró que apelará la detención preventiva y defendió la inocencia de su familiar, al señalar que existía un riesgo para los niños y otras personas que se encontraban en la vivienda donde apareció el felino.

“Era la vida también de los niños y demás personas, (el jaguar) no deja de ser un animal peligroso para la población y este animal llegó a un lugar urbano”, afirmó la mujer.

Los indicios señalan que, luego de quitar la vida al jaguar, se “procedió a su desmembramiento”.

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