Túpac Katari alerta que técnicos frenan atención a sus demandas

El secretario ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Túpac Katari”, Rolando Choque, denunció ayer domingo que mandos medios y técnicos de varios ministerios estarían frenando la voluntad del presidente Rodrigo Paz de atender las demandas de las 20 provincias de La Paz.

Choque señaló que, hasta el momento, no existen avances concretos en la agenda presentada por la organización campesina, que incluye un proyecto de ley para declarar prioridad nacional el desarrollo de las 20 provincias, un decreto supremo, la restitución de la Empresa Rural Eléctrica La Paz y la ejecución de proyectos productivos.

Según el dirigente, la Federación presentó además una carpeta con proyectos para los sectores agrícola y ganadero, así como iniciativas de riego, agua potable y otras obras de desarrollo. Sin embargo, afirmó que las gestiones se dilatan entre reuniones y pedidos de nueva documentación.

Choque mencionó una reunión realizada la pasada semana, por encargo del Ministerio de Energía, con la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN). Según dijo, en lugar de plantear soluciones a la demanda sobre la empresa, la entidad solicitó información adicional, en un desconocimiento premeditado.

El dirigente señaló que posteriormente tomó contacto con el presidente de ENDE, Mario Larrain, quien, pese a conocer la demanda de la Túpac Katari sobre la empresa, sigue dilatando una solución con más reuniones, cuando ya en dos anteriores, incluso se firmaron actas para canalizar la devolución del área de operaciones.

“Lo que pasa es que en el caso de Emprelpaz y otros se tiran la pelotita, pese a que se les dice de la instrucción del presidente de atender la demanda.