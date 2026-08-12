Ministro Espinoza niega compra irregular de su vehículo: "Si hay un error hay que corregirlo"

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, respondió a las acusaciones de una presunta compra irregular de un vehículo y señaló que el valor es de Bs 350.000.

"Debo revisar el documento, porque he visto que han publicado un documento que dicen que se ha pagado 50.000 bolivianos, el valor del vehículo son de 350.000 bolivianos. Si fuera 50.000, habrá que ver porque lo hice con una tramitadora y si hay un error hay que corregirlo", indicó la autoridad.

Explicó que tenía una camioneta 0 Km, la cual vendió y utilizó como base, más un crédito bancario, para comprar un nuevo vehículo estimado en Bs 350.000.

Más temprano, el vicepresidente Edmand Lara hizo pública una denuncia sobre la presunta compra de un vehículo por parte del ministro Espinoza, cuyo valor declarado en documentos sería inferior a su costo real.

"El ministro de Economía compró una vagoneta valuada entre 50 mil y 60 mil dólares ($us) y la declaró solamente en 50 mil bolivianos (Bs). ¿50 mil Bs por una vagoneta Audi? A mí eso no me cuadra", señaló Lara.

Por esto, el segundo mandatario pidió a Impuestos y la Contraloría que se investigue esta presunta compra irregular y que el ministro "explique al país, con documentos, de dónde salió el dinero y por qué el valor declarado no coincide con el valor real del vehículo".