El baile también es una forma de devoción a la Virgen de Urkupiña

La Festividad de la Virgen de Urkupiña no solo se consolida en el templo de San Ildefonso o en la peregrinación al cerro de Cota, la fe también se demuestra con la danza en las calles de Quillacollo.



El 14 de agosto, cientos de fraternos bailarines y espectadores convierten a Quillacollo en un escenario abierto de arte y cultura con tradición, fe e identidad.



Dada la masiva asistencia de público a la entrada folklórica de Quillacollo, finalmente este año se aprobó la declaratoria de feriado departamental el día viernes 14 en Cochabamba.



La Festividad de la Virgen de Urkupiña congrega a creyentes, bailarines, músicos, comerciantes y turistas, pero entre todos ellos hay un elemento que permite entender la dimensión cultural de esta celebración: la danza folklórica.



Para los participantes, bailar es una manera de expresar su fe, cumplir una promesa, agradecer un favor recibido o pedir prosperidad y bienestar. Para los espectadores, en cambio, representa la posibilidad de acercarse a una tradición que se transmite de generación en generación y que forma parte de la identidad cultural de la región.



En una época marcada por las redes sociales, la tecnología, las nuevas formas de entretenimiento y una creciente globalización cultural, las danzas folklóricas mantienen un espacio privilegiado dentro de la celebración de Urkupiña.



Su permanencia tiene una explicación: no se trata de una tradición congelada en el pasado, sino de una manifestación cultural que continúa teniendo significado para las nuevas generaciones.



Los jóvenes participan en fraternidades, aprenden coreografías, utilizan vestimentas tradicionales y contemporáneas y se incorporan a una celebración que sus padres y abuelos también protagonizaron. De esta manera, el folklore consigue adaptarse a los nuevos tiempos sin perder completamente sus raíces.

Simbología



Cada danza, según los estudiosos de este arte, cuenta una parte de la historia cultural boliviana y, al ser interpretada año tras año, contribuye a mantenerla vigente.



Son las mismos bailes que se muestran en el Carnaval de Oruro, en el Gran Poder de La Paz y en todas las fiestas importantes de Bolivia donde se realza la cultura y las raíces de Bolivia.



Están, por ejemplo, bailes como diablada, morenada, caporales, tobas y otras decenas de manifestaciones musicales y coreográficas típicas de Bolivia de las cuales disfrutan los miles de espectadores.



Desde el punto de vista turístico también resulta fundamental mantener y difundir todas estas danzas.



El peregrino que llega a Quillacollo no lo hace únicamente para vivir la experiencia de la procesión religiosa, también busca experimentar una celebración que tenga identidad propia, conocer sus símbolos, escuchar su música, observar sus danzas y comprender qué significado tienen para quienes participan.

Danza y religión



Para cientos de creyentes que participan en una fraternidad, bailar implica asumir un compromiso con la Virgen de Urkupiña. El esfuerzo físico de los ensayos, la preparación de los trajes y su presencia durante la entrada adquieren un significado religioso.



La danza se transforma entonces en una forma de ofrenda. El bailarín no solamente busca lucir una determinada coreografía o vestimenta. En muchos casos, considera que está cumpliendo una promesa o expresando públicamente su devoción.



Esa combinación entre religión y folklore explica, en buena medida, por qué resulta difícil separar completamente la dimensión religiosa de la expresión cultural durante la festividad.

Atracción turística



La variedad de expresiones folklóricas, la presencia de miles de bailarines, las bandas de música y la concentración de público convierten a Quillacollo durante la festividad en un destino de interés para visitantes nacionales y extranjeros.



Pero el desafío consiste en evitar que la dimensión turística termine desplazando el significado cultural y religioso de la celebración.



La comercialización de trajes, la venta de artesanías, la gastronomía, el transporte, el hospedaje y otras actividades forman parte de la economía que genera la festividad. Sin embargo, el turismo puede convertirse en un aliado de la preservación cultural cuando ayuda a valorar las tradiciones en lugar de convertirlas únicamente en mercancía.



Por eso resulta importante que quienes llegan como turistas comprendan que detrás de cada danza existe una historia y, muchas veces, una devoción.