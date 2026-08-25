Lara convoca a sesión de la ALP para interpelar al Ministro de Hidrocarburos este martes

El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, convocó a sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para interpelar al ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco.

Según la convocatoria, Blanco será interpelado respecto a "los contratos, importación y abastecimiento de combustible y aplicación de normativa vigente".

La interpelación está pactada para este martes 25 de agosto a partir de las 10 de la mañana. Y fue solicitada por las diputadas Sindy Karina Donaire Oropeza, Claudia Herbas Siles y el diputado Rolando Santos Pacheco Chávez.

La interpelación del Ministro de Hidrocarburos llega en medio de una crisis marcada por la escasez de combustible y el diésel y rechazo al Decreto 5676 que incrementó el precio del diésel para determinados sectores.

La semana pasada, cabe recordar, el, ahora, exministro de Economía, Gabriel Espinoza, no asistió a su interpelación y la ALP decidió rechazar la justificación de su ausencia, por lo que decidió su censura. Días después fue destituido a través de un Decreto Supremo.

Empero, Espinoza presentó una Acción de Amparo Constitucional - que será resuelta este lunes- argumentando que la ALP aprobó su censura con apoyo de 2/3 de los legisladores presentes en la sesión y no del total del pleno. En suma, reclama que, en su manera de interpretar la Constitución, para la censura se necesitan 111 votos, pero en su caso se aprobó con 91.