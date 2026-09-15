Día Internacional del Chocolate: 5 ideas para celebrar al rey de los dulces este 13 de septiembre

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¡OH! Redacción
Publicado el 15/09/2026 a las 12h10
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El 13 de septiembre se le rinde homenaje a uno de los manjares más irresistible de la naturaleza: el chocolate. Esta festividad nació en Francia en 1995 como un guiño al escritor británico Roald Dahl, autor de la inolvidable historia “Charlie y la fábrica de chocolate”. Curiosamente, la fecha coincidió con el nacimiento de Milton S. Hershey, fundador de la famosa compañía chocolatera estadounidense.

Y aunque el 7 de julio también se celebra el Día Mundial del Chocolate (impulsado por la Organización Internacional de Productores de Cacao), en el mundo de la gastronomía y el estilo de vida no hay espacio para las discusiones: ¡cualquier pretexto es perfecto para celebrar dos veces al año a este manjar!

Para sumarte a la fiesta desde casa, te compartimos 5 ideas sencillas de “Hazlo tú mismo” (DIY) para rendirle tributo como se debe:



1 Diseña tu propio “Boleto Dorado” y organiza una cata a ciegas

Saca tu lado más creativo e inspírate en la obra de Roald Dahl. Diseña tarjetas impresas o hechas a mano con un “Boleto Dorado” para invitar a tus amigos o familia a una experiencia sensorial.

Cómo hacerlo: Compra 4 o 5 tabletas de chocolates con distintos porcentajes de cacao (desde chocolate con leche hasta un 85% cacao amargo, e incluso variedades con sal marina o frutos secos). Sírvelos en pedazos pequeños numerados sin mostrar el empaque y jueguen a adivinar las notas de sabor, el origen y el porcentaje de cada uno.



2 Prepara trufas caseras de autor (en solo 3 pasos)

No necesitas ser un chef pastelero experto para crear bocadillos gourmet en tu cocina.

Cómo hacerlo: Calienta 200 ml de crema de leche hasta antes de que hierva y viértela sobre 200 g de chocolate picado (preferiblemente semi-amargo). Mezcla hasta obtener una crema suave (ganache) y déjala enfriar en el refrigerador durante dos horas. Una vez firme, forma pequeñas esferas con las manos y ruédalas sobre cacao en polvo, lluvia de frutos secos picados o coco rallado.



3 Crea una barra de chocolate personalizada

Dale tu toque único a una barra comercial derritiéndola y agregándole tus ingredientes favoritos.

Cómo hacerlo: Derrite a baño María tu chocolate preferido. Entiédelo sobre una bandeja con papel manteca formando una capa delgada. Antes de que se solidifique, decora la superficie con láminas de almendras, frutos rojos deshidratados, sal en escamas o galletas trituradas. Deja enfriar en el refrigerador, rómpela en trozos irregulares y ¡listo!

 

4 Mascarilla facial antioxidante de chocoterapia

El chocolate no solo es delicioso, sino que el cacao es rico en antioxidantes beneficiosos para la piel.

Cómo hacerlo: Mezcla en un recipiente una cucharada de cacao puro en polvo (sin azúcar), una cucharada de yogurt natural y una cucharadita de miel de abeja. Aplica la mezcla sobre el rostro limpio, déjala actuar durante 15 minutos y retírala con agua tibia. Tu piel quedará hidratada y con un aroma espectacular.

 

5 Arma un kit de regalo estético “Chocolate Hot Box”

Si quieres consentir a alguien especial en este día, prepara un detalle artesanal y con mucha onda visual.

Cómo hacerlo: En un frasco de vidrio transparente, coloca por capas cacao en polvo, azúcar morena, chispas de chocolate y minimashmallows. Decora el frasco con una cinta de yute o tela, e incluye una etiqueta hecha a mano con la instrucción: “Poner en una taza, agregar leche caliente, mezclar y disfrutar”.

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