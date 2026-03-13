Publican la primera imagen de Sebastián Marset tras su captura

Sale a la luz la primera foto del narcotraficante Sebastián Marset, luego de oficializarse su captura.

El líder narco uruguayo Sebastián Marset fue capturado en las primeras horas de este viernes en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en un megaoperativo policial que se inició en horas de la madrugada en la zona de Las Palmas, en el 3er anillo.

La noticia fue confirmada por el ministro antidrogas paraguayo, Jalil Rachid, quien detalló que recibió información de sus pares bolivianos que le aseguraron que ya tenían "asegurado" a Marset, sujeto que también tiene orden de captura en el vecino país por distintos delitos.