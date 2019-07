El mensaje de Luis Suárez: “Días difíciles”

Redacción

Emblema de Uruguay, probablemente hasta se haya sentido más golpeado que el resto al haber fallado el penal en la definición que eliminó a la Celeste frente a Perú en cuartos de final de la Copa América. Luis Suárez quiso expresar su lamento en redes sociales y, además de manifestar todo su dolor, confirmó que seguirá jugando para los charrúas.

“Días difíciles. De tristeza, de amargura y decepción, pero a su vez, con miles de mensajes de apoyo que te hacen más fuerte pensando en el futuro. Siempre estaré agradecido y me sentiré privilegiado de defender la camiseta de mi PAÍS que tantas alegrías me ha dado y a la cual seguiré defendiendo con todo el amor del mundo. Orgulloso de este grupo de jugadores que me dieron su respaldo en un momento personal muy difícil, eso es una demostración más del compañerismo y el gran GRUPO HUMANO que hay. Agradecer al cuerpo técnico también por todas sus buenas palabras y a toda la gente que es parte de nuestra selección, que están atentos a todos los detalles para que no nos falte nada y que no son tan visibles. Y claramente, agradecido a todo el pueblo uruguayo por su CARIÑO Y APOYO de estos días. Desde ya, MUCHAS GRACIAS”.