Marcelo Claure: "Necesito reflexionar"

El presidente de Bolívar, Marcelo Claure, publicó hoy una nota extensa dirigida a los bolivaristas en la que expresa su preocupación y "decepción" por lo que sucede en el fútbol boliviano.

"No puedo ocultar mi decepción y preocupación por la forma en que se están manejando las cosas en nuestra liga y en el fútbol boliviano en general. Hay aspectos que necesitan cambiar, y no puedo seguir siendo parte de esto si es que no hay cambios. Estoy esperando que cambios va a hacer la FBF después de las investigaciones", publicó en redes sociales.

Claure nuevamente hizo referencia a las denuncias de presuntos amaños de partidos en el fútbol nacional y aclaró que el conflicto no es con los hinchas y socios de su club.







"En este momento, necesito reflexionar y tomar decisiones importantes sobre mi participación en el fútbol Boliviano. Es un tiempo de reflexión, pero también es un tiempo para recordar todo lo que hemos logrado juntos y lo fuerte que es nuestra comunidad. Gracias por estos 15 años de lealtad, pasión y amor incondicional. Estamos juntos en esto, y no importa lo que venga, Bolívar siempre será un símbolo de fortaleza y orgullo para todo Bolivia", escribió.

Si bien no afirma que dejará el club, por el momento deja abierta la posibilidad. Este comunicado se suma a otras publicaciones en las que señaló que podría dar un paso al costado si no se aclaraban las denuncias realizadas y que fueron motivo para suspender temporalmente los torneos de la Primera División.