Argentina sobrevive en el Mineirao

Belo Horizonte

Argentina, que perdía y jugaba mal en el Mineirao, revivió en el segundo tiempo gracias a un gol de penalti de una de las figuras de anoche, Lionel Messi, y empató 1-1 con Paraguay en la segunda jornada del Grupo B de la Copa América.

Richard Sánchez hizo el 0-1 a los 37 minutos tras una gran jugada de Miguel Almirón. Messi convirtió el 1-1 definitivo de penalti, a los 57 y, cinco minutos después, Franco Armani le contuvo un penalti a Derlis González.

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, paró un equipo con cuatro cambios respecto al que cayó por 0-2 ante Colombia en el debut.

Eduardo Berizzo también movió el banquillo en Paraguay con seis modificaciones respecto a los que empataron 2-2 con Catar.

Recién comenzado el partido, Messi robó una pelota en posición de ataque, encaró a la portería y tocó al centro, pero su asistencia no llegó a destino. Los hinchas albirrojos suspiraron aliviados.

El 0-1, a los 37 minutos, fue gracias a una gran jugada individual de Miguel Almirón, que se sacó de encima a Roberto Pereyra y Milton Casco en velocidad con una larga carrera por la izquierda del ataque y tiró un centro atrás para que Sánchez, con una precisa definición, anotará el primer gol del partido.

A los 44 ocurrió la primera polémica de la noche. Franco Armani salió lejos de su portería, casi al centro del campo, para controlar un pelotazo largo, pero falló. La pelota le quedó a Derlis González y Armani le cometió una infracción mientras la defensa regresaba. El árbitro le mostró la tarjeta amarilla, pero todos los jugadores paraguayos le exigieron la roja.

Scaloni movió el banquillo en el entretiempo y mandó al campo al delantero Sergio Agüero, protagonista de la jugada que derivó en el gol argentino.

El Kun recibió un pase largo y asistió a Lautaro Martínez, que remató de primera. Su tiro pegó en el travesaño y le cayó en los pies a Messi. La Pulga pateó y Fernández la sacó al tiro de esquina. Paraguay volvió a respirar.

Pero el árbitro fue a consultar el VAR y los corazones albirrojos volvieron a retumbar en el estadio. Cuando el brasileño Wilton Sampaio señaló el punto del penalti, por una mano de Iván Piris, que Messi convirtió en el 1-1 a los 57’.

ANÁLISIS

Firmaron la paz

Eduardo Arévalo Tineo Director Codebol

Quisieron pero no pudieron hacerse daño. Argentina y Paraguay y terminaron empatando 1-1, en un partido jugado con nerviosismo y por eso mismo con falta de precisión en los pases. Argentina, pese a la terapia grupal que realizaron los jugadores antes del compromiso y los cambios efectuados por el entrenador Lionel Scaloni, no encuentra la fórmula adecuada para salir de su ostracismo futbolístico. Tampoco la Albirroja estuvo en una noche inspirada . En el primer tiempo, si bien es cierto que Argentina tuvo el mayor control del juego, no es menos evidente que los paraguayos, para neutralizar ese aspecto, acudieron al contragolpe y por ese conducto que llegó al primer gol por intermedio de Richard Sánchez a los 37’. Para el segundo lapso, el entrenador argentino hizo ingresar a Sergio Agüero con el objeto de encontrar un punta de lanza. Lo consiguió a medias. El empate salvador llegó por intermedio de un lanzamiento penal transformado en gol por Messi a los 12’, y gracias al VAR. Nicolás Otamendi cometió una falta y el árbitro sancionó penal. Derlis González anunció su remate y el golero Franco Armani desvió el balón. Paraguay sintió el impacto y se desordenó , mucho más con la salida del fornido Federico Santander y Miguel Almirón. Los guaraníes renunciaron al ataque. Argentina tomó el timón del partido, aunque de forma desordenada. En resumen, ambos firmaron la paz.