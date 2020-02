Messi por primera vez en casa de Maradona

Al igual que Always Ready, Blooming se despidió de la Copa Sudamericana al caer por 2-0 ante el ecuatoriano Emelec Ver más Blooming vuelve a caer ante Emelec y le dice adiós a la Copa

Oriente Petrolero se convirtió en el segundo equipo boliviano en ser eliminado de la Copa Sudamericana, tras empatar sin goles con Vasco da Gama anoche, en Santa Cruz Ver más Oriente Petrolero se despide de la Copa Sudamericana

Always Ready arriesgará todo lo que tiene a su alcance para derrotar al plantel colombiano de Millonarios por una diferencia mayor a dos goles Ver más Always Ready apuesta a no despedirse de la Copa