Ángel Di María: “Me duele porque la Selección es donde me siento más feliz”

El duelo entre Argentina y Colombia, por la final de la Copa América, será muy especial para Ángel Di María no solo por el partido en sí y la posibilidad de volver a ser bicampeón, sino porque será su último encuentro con la casaca albiceleste.

Dí María protagonista de los últimos tres títulos de Argentina y emblema de la Celeste, en una entrevista con France Football, habló sobre su inminente adiós, al que podría agregarle otra Copa América.

El Fideo explicó que no existe posibilidad alguna de que modifique su decisión de decirle adiós a la Albiceleste.

“Mi decisión está tomada. Antes, algunos querían que me fuera y ahora quieren que continúe. Después de todo lo que he logrado con la selección, hoy tengo la tranquilidad de decir basta. Aunque, por otro lado, me duele porque la selección es donde me siento más feliz”.

Di María sostuvo que dio todo por la selección. “Lo he dado todo por Argentina durante unos 15 años y muchos jóvenes también merecen tener la oportunidad de llevar esta camiseta. Es hora de dar un paso al costado. Podré irme de vacaciones con mi familia durante las concentraciones, empezar a darme cuenta de que hay vida fuera del fútbol”. (Agencias y Olé)