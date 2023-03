Costas empieza a dar forma al equipo titular de la Verde

El director técnico de la selección nacional, Gustavo Costas, empezó a darle forma al equipo con el que enfrentará mañana (14:00 HB) a Uzbekistán, en el tercer partido amistoso en su era, que se disputará en Yeda, Arabia Saudí.

Una de las mayores dudas, pero tal vez no para el estratega que posiblemente ya lo tiene definido, es quién atajará mañana: Carlos Lampe, quien era titular indiscutible en la Verde, o Guillermo Viscarra, quien pasa un mejor momento en su carrera profesional.

En la defensa, tal parece que Diego Medina, Leonardo Zabala y Adrián Jusino tendrían el puesto asegurado, ya que con ellos fue trabajando en los últimos días.

La duda pasa por el lateral izquierdo, donde podría alinear a Roberto Carlos Fernández o Carlos Roca.

En la contención, los que se ganaron la confianza de Costas son Luciano Ursino, Álvaro Quiroga y Gabriel Villamil.

En la ofensiva, Costas tiene varias opciones para elegir, donde podrían ir Jaime Arrascaita, por derecha, y Ramiro Vaca por izquierda y Marcelo Martins como único delantero.

Pero también podría optar por poner a Jeyson Chura por derecha y Miguel Terceros por la izquierda. También existe la posibilidad de que Carmelo Algarañaz esté en línea ofensiva, si se toma en cuenta que Martins fue el último en incorporarse al trabajo.

Hoy, Costas cerrará los entrenamientos de la Verde ya con un poco más de tiempo de trabajo con los jugadores que militan en Europa y Martins, para definir el once titular.

El duelo en suelo saudí será el primero de Bolivia en la fecha FIFA, considerando que el martes 28 volverá a jugar en Yeda, pero esta vez ante la selección anfitriona de Arabia Saudí.

Luego de este par de amistosos, Bolivia prevé jugar un nuevo amistoso en junio, esta vez en Santa Cruz, con rival aún por definir. En la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) ya se realizan las gestiones del duelo.

La plataforma estará abierta hoy

La plataforma digital futbol.bo, por la que la población boliviana podrá ver los partidos amistosos de la selección nacional, estará habilitada desde hoy para que los hinchas adquirieran los paquetes online.

La plataforma debió estar abierta desde el viernes 17 de marzo, pero la última comunicación en la misma página es que estará habilitada desde hoy, 23 de marzo, aunque también se informó que estaría lista desde el lunes 20, después el martes 21.

Muchos de los hinchas utilizaron las redes sociales para hacer conocer su molestia con la idea de usar la plataforma para ver los partidos de la Verde, unos porque no confían de que la misma funcione el día del partido debido a que a la fecha no pudieron comprar los paquete, otros porque no están de acuerdo con los costos, que —aseguran— son muy elevados.

Aunque también existen aquellos que están de acuerdo con la plataforma innovadora.