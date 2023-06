Universitario no se confía del momento que atraviesa el rival y va con cautela

El entrenador de Universitario de Vinto, Alberto Illanes, declaró ayer que el plantel valluno visitará este lunes (15:00) a Guabirá, por la fecha 16 del Campeonato de la División Profesional, con mucho respeto y cautela sobre su rival, sin confiarse del momento que este atraviesa.

“Hay una situación: nosotros hemos jugado fútbol durante mucho tiempo, hay el orgullo del jugador que no debe perderlo nunca. Cuando los resultados no se dan hay una incomodidad total y sale lo otro, que son la garra y la actitud. Seguro será así, vamos a encontrar un rival además presionado. No será un partido normal y fácil, sino luchado”, expresó Illanes.

A juicio del entrenador estudiantil, es en este tipo de cotejos donde los elencos deben tomar el doble de recaudos para mantener una regularidad de resultados.

Para esta visita, la “U” definirá el once hasta el domingo, antes del viaje hasta Montero.