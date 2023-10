Tomayapo vence a Always Ready en Tarija

Con dos "cañonazos" de Juan Orellana y Mateo Hernández, Real Tomayapo venció a Always Ready por 2-0, abriendo con éxito el ciclo del director técnico argentino, Martín Brignani, la noche de este viernes, en el estadio IV Centenario, desde donde el cuadro sureño se acomoda en la zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2024.



El elenco tarijeño rompió el marcador con dos disparos de larga distancia que fueron inatajables para el arquero Fabián Pereira, quien con 17 años está jugando sus primeros minutos en el profesionalismo, debajo del arco de los millonarios.



El primer tiempo quedó con el marcador intacto, un empate que venía a ser un negocio redondo para la banda roja, que inició las hostilidades con un disparo de larga distancia de Julio Herrera, pero este recurso traería mejores resultados para los locales.



A cuatro minutos del inicio del complemento, Orellana se animó a disparar desde 35 metros. El lateral aprovechó los metros que le regaló el rival para avanzar, calcular y sacar un remate potente y dirigido hacia el fondo de las redes.



El segundo remate con destino de gol fue ejecutado a los 58 minutos, con un derechazo de Hernández, también desde 35 metros, aproximadamente, aprovechando que Pereira, por su falta de experiencia, estaba un par de pasos adelantado y le fue difícil alcanzar la pelota, pese a la estirada que hizo.



La superioridad de Real Tomayapo se sintió hasta el final del encuentro. La única ocasión de peligro que consiguió la visita fue a través de un disparo de tiro libre de Herrera que mandó la pelota al ángulo superior derecho, pero la pelota se encontró con la mano del arquero Pedro Galindo.



Con el control de las acciones, Real Tomayapo estuvo a un paso de golear, pero la jugada ofensiva fue anulada por posición antirreglamentaria. Always Ready quedó cuarto con 43 puntos, a siete del puntero, The Strongest, despidiéndose, paulatinamente, de su sueño de salir campeón.