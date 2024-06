Zago anunciará hoy la lista de convocados para la Copa América

Carlos Zago anunciará hoy la nómina de la selección nacional para la Copa América que se jugará en Estados Unidos del 20 de junio al 14 de julio. La Verde retornó a Santa Cruz después de caer el viernes ante México (0-1) en un partido de preparación.

En el arco no habrá novedades, Carlos Lampe y Guillermo Viscarra serán convocados, el viernes el primero fue titular ente los mexicanos. El tercero saldrá de David Akologo y Gustavo Almada.

“El domingo tendremos la convocatoria de la Copa América contando con todos los jugadores”, aseveró el técnico. Para el amistoso con México no llamó a jugadores de The Strongest y Always Ready por sus compromisos internacionales de media semana.

Antes de enfrentar la Copa América, la Verde jugará dos partidos más, el 12 jugará con Ecuador en el estadio Subaru Park, de Pensilvania, mientras que el 15 contra Colombia en el Rentschler Field de Connecticut.