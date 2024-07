La U de Vinto y Real Santa Cruz jugarán en el Félix Capriles

El partido que dará inicio a la sexta fecha del Campeonato Clausura, este viernes (15:00), entre Universitario de Vinto y Real Santa Cruz se disputará en el estadio Félix Capriles y no en el estadio Municipal de Quillacollo, como estaba previsto.

“El pedido del cuerpo técnico fue jugar el partido en el Capriles el viernes”, dijo el estratega de la U de Vinto, Pablo Godoy. Señaló también que tuvieron problemas para acceder al escenario de Quillacollo.

“En Quillacollo, no sé qué pasa, nos cerraron las puertas, no sé por qué razón. Si hay algún problema lo solucionamos, porque al final el daño no es al club, sino al fútbol cochabambino y a Quillacollo”, sostuvo el técnico.

El director de la Dirección Departamental de Deportes de Cochabamba (Didede), Giovanni Cossío, confirmó que el duelo se disputará en el Capriles.

Godoy, además, manifestó que el cotejo ante Real Santa Cruz será complicado, debido a que el cuadro albo está urgido de sumar unidades para salir de la zona del descenso directo de categoría.

“Es un rival difícil, Real Santa Cruz hace buenos partidos en Cochabamba. Ellos llegan con otra necesidad de salir del fondo, motivo por el que será un partido muy complicado, pero nosotros nos vamos a preparar de la mejor manera posible”, dijo Godoy.

El plantel vinteño está enfocado en hacerse fuertes en casa y, a partir de ello, empezar a sacar puntos de visitante.