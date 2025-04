Tuto manda carta a Mesa, afirma que no abandonó el bloque y pide que las encuestas tengan el aval del TSE

Mediante una carta enviada a Carlos Mesa, vocero del bloque opositor, Jorge Tuto Quiroga especificó que no rompió el acuerdo y pide que las encuestas que realice la alianza para definir al candidato único tenga el aval del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

"Les propongo que cumplamos la ley. Solicitemos, como dice la norma, el permiso para llevar adelante estas encuestas, acreditemos a las empresas encargadas y hagamos las cosas como es correcto. Nadie se arrepentirá de ello", señala el primer punto de la nota enviada por el expresidente.

En el segundo punto afirma que al no haber presión para la presentación de alianzas, hasta el 18 de abril, se puede seguir con la elaboración de la encuesta y también trabajar en los temas de confidencialidad.

Y como tercer punto expone la fiscalización a la encuesta y dijo que no puede haber declaraciones sobre el trabajo que es eminentemente técnico y, por tanto, se debería respetar la reserva, hasta conocer los resultados.

En ese sentido, Quiroga lamenta que las preguntas de la encuesta hayan sido "filtradas" a la prensa y acusó a su principal contrincante, Samuel Doria Medina, de ese hecho.

"Una vez violado el principio de confidencialidad, toda la información respecto a la encuesta que se ha hecho pública por el propio Samuel y sus portavoces, nos coloca en situación de extrema vulnerabilidad", alertó.

Quiroga, asimismo, asevera que no abandonó el bloque de oposición y pide a sus miembros tampoco alejarse de la "legalidad".

"No he hecho abandono del Bloque de Unidad, y sigo siendo parte de la unidad cuyo único titular es el pueblo de Bolivia. Propongo un mecanismo transparente y dentro de la legalidad que sea vinculante y respetado por todos. Cumplir con la ley es el único camino seguro y confiable. No me alejo ni me alejaré jamás de la unidad, como tampoco pueden los otros miembros del bloque, alejarse de la legalidad", añadió.

La carta del también expresidente llegó luego de la polémica desatada a raíz de la pertinencia de la realización de las tres encuestas simultáneas que se habían anunciado para elegir al candidato único del bloque, toda vez que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió la convocatoria oficial a los comicios generales.