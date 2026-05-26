Muere a los 95 años el músico Sonny Rollins, conocido como el "coloso del saxofón"

El saxofonista tenor Sonny Rollins, más conocido como "el coloso del saxofón", ha fallecido este lunes a los 95 años de edad, según ha informado su familia a través de una publicación en redes sociales.

"Con profundo pesar y amor inmenso anunciamos el fallecimiento de Sonny Rollins. El Coloso del Saxofón falleció esta tarde en su hogar en Woodstock, NY, a la edad de 95 años. Creo que cuando la persona creativa termina, continúa en la próxima existencia. Soy una persona que cree que esta vida no es el todo ni el fin de todo. Una persona espiritual no se siente así", asegura su familia en el texto compartido en X.

Nacido en Harlem como Theodore Walter Rollins, comenzó tocando el piano antes de decantarse por el saxofón tenor, influido por Coleman Hawkins. Se formó junto a futuros nombres destacados del jazz como Jackie McLean, Kenny Drew y Art Taylor, además de entablar relación con Thelonious Monk, cuya obra influiría decisivamente en su estilo.

Debutó en 1949 con Prestige Records y poco después grabó con figuras como Bud Powell, Modern Jazz Quartet y Miles Davis. Tras superar una adicción a la heroína a mediados de los años 50, consolidó su prestigio con trabajos como 'Saxophone Colossus' y 'Tenor Madness', considerado uno de los grandes discos del hard bop.

Durante su trayectoria también firmó álbumes destacados como 'The Bridge' y colaboró con artistas como The Rolling Stones en el tema Waiting on a Friend. En sus últimos años recibió reconocimientos institucionales y vendió en 2023 los derechos de su catálogo musical a Reservoir Media.

Rollins escribió temas convertidos en la actualidad en clásicos del género, como 'Airegin', 'Doxy', 'Oleo' y 'St. Thomas', esta última inspirada en ritmos de calipso y vinculada a los orígenes caribeños de su familia. Además de su dominio del repertorio clásico del jazz, destacó por reinterpretar temas inesperados y por discos como 'Way Out West', centrado en versiones de canciones del oeste americano.

El artista desarrolló una carrera marcada por la experimentación musical y varios retiros temporales de los escenarios en pleno éxito profesional. A lo largo de más de seis décadas recibió numerosos reconocimientos, entre ellos un Grammy honorífico, los honores del Kennedy Center y la Medalla Nacional de las Artes de Estados Unidos.