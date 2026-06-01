Semana 23: Anima Cantis y El Che destacan en la cartelera

La agenda cultural de Cochabamba en la semana 23 de 2026 tiene en cartelera al ensamble Anima Cantis, a la banda El Che, y el musical Hairspray, entre otros.

LUNES 1

La Alianza Francesa de Cochabamba proyecta el filme “Le garcon”, de los directores Zabou Breitman y Florente Vassault. La función comienza a las 19:30 en la sala Christian Valbert y el ingreso es gratuito.

JUEVES 4

“Terroríficamente incorrecta” es la sexta entrega de la saga de “Scary Movie” que se estrena en las salas cinematográficas de Cochabamba.

VIERNES 5

El Ensamble Orquestal Anima Cantis y el Coro Vox Haus presentan el concierto “Fantasía Friki , una épica aventura sinfónica” en el teatro del Instituto Eduardo Laredo. La primera función comienza a las 16:30 y la segunda a las 19:30.

SÁBADO 6

La agrupación “El Che” festeja su 30 aniversario con un concierto en el Hotel Cochabamba. La banda Contraruta se suma a la fiesta que comenzará a las 20:00.

DREI Musicales presenta: Hairspray, el Musical. Prepárense para viajar a los años 60 con una historia llena de ritmo, baile y mucha rebeldía. El show comienza a las 20:00 en el Instituto Eduardo Laredo y se reprisa el domingo 7 en idéntica hora y el mismo escenario.