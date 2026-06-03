Vox Haus y Anima Cantis se unen para interpretar “Fantasía Friki”

El Coro Vox Haus, dirigido por la maestra Katia Escalera, simultáneamente con el Ensamble Orquestal Ánima Cantis, con la dirección del maestro Leonardo Alvarado Claros, protagonizan mañana un par de conciertos centrados en la música de videojuegos y anime, llamado “Fantasía Friki”.

El teatro del Instituto Eduardo Laredo (Av. Ramón Rivero esquina Oquendo) acogerá el espectáculo mañana en dos funciones: 16:30 y 19:30.

Alvarado comentó que esta temporada proponen un encuentro entre la música sinfónica, el repertorio coral y las historias que han acompañado a distintas generaciones desde el universo del anime y los videojuegos. “Se interpretarán bandas sonoras que van desde los clásicos inolvidables hasta las producciones más actuales del mundo friki”, dijo.

El programa incluye obras de series y películas como Robotech, Suzume, Tokyo Ghoul, Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer), Attack on Titan y Final Fantasy VIII. También se abordará repertorio del mundo gamer con títulos como Pokémon Go, Medal of Honor, Fortnite, Hollow Knight, World of Warcraft y The Elder Scrolls V.

El director de Anima Cantis señaló que la obra central del concierto será una sinfonía en formato de Suite, que reúne un medley de series y películas memorables como Fairy Tail, JoJo’s Bizarre Adventure: Golden Wind, Detective Conan, Lupin III, Violet Evergarden, Yosuga no Sora, Girl’s Last Tour, El Viaje de Chihiro, Pokémon, Doraemon y Digimon.

“En este formato coral–orquestal participarán más de 70 músicos en escena, transmitiendo una experiencia sonora única que transporta historias a través de los recuerdos y las generaciones, despertando al niño interno y aventurero que todos llevamos dentro. Además, este concierto rompe con el esquema clásico tradicional, convirtiéndose en un espacio interactivo y tematizado, donde el público podrá asistir con el cosplay de sus series o videojuegos favoritos”, añadió Alvarado.

Anima Cantis

El Ensamble Orquestal Anima Cantis es una orquesta sinfónica juvenil fundada en 2023 en Cochabamba, concebida como un espacio inclusivo y culturalmente comprometido.

El nombre proviene del latín “Anima Cantis”, que significa “Alma que canta”, porque “creemos que cada nota es un acto expresivo y humano”, dijo Alvarado.

“Desde nuestros inicios hemos crecido de un pequeño ensamble de cuerdas de 9 componentes a una orquesta sinfónica completa con 45 componente, integrada por jóvenes músicos de entre 12 y 36 años, provenientes de diversas instituciones y contextos sociales”, añadió.

Vox Haus

Vox Haus es un espacio artístico y pedagógico dedicado a la formación vocal, producción operística, música coral y desarrollo integral de jóvenes artistas.

Fundado y dirigido por la mezzosoprano y pedagoga vocal Katia Escalera, Vox Haus nace con la visión de crear un entorno de formación artística de alto nivel que combine excelencia técnica, experiencia escénica real y comunidad cultural.