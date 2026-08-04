El gran secreto de ‘Spider-Man: Un nuevo día’ es Jean Grey, Sadie Sink

Tras varios meses de especulaciones y teorías entre los seguidores de Marvel, el estreno de Spider-Man: Un nuevo día confirmó uno de los secretos mejor guardados de la película: Sadie Sink interpreta a Jean Grey, una de las mtutantes más emblemáticas de los X-Men y un personaje llamado a tener un papel importante en el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Antes de que la cinta llegara a los cines, Marvel mantuvo en reserva la identidad del personaje de la actriz. El misterio alimentó durante meses las conversaciones entre los fanáticos, quienes apuntaban a que Sink daría vida a una versión joven de Jean Grey. Con el estreno de la película este 29 de julio, esa teoría quedó confirmada.

La incorporación de Jean Grey representa un paso significativo para el UCM, ya que se trata de una de las figuras más importantes de los X-Men. En los cómics, el personaje fue creado por el guionista Stan Lee y el dibujante y coguionista Jack Kirby, debutando en The X-Men # 1 en septiembre de 1963 bajo el nombre clave de Marvel Girl.

Jean Grey pertenece a una subespecie de humanos conocida como mutantes, personas nacidas con habilidades sobrehumanas.

Inicialmente desarrolló el poder de la telequinesis y, posteriormente, también la telepatía, capacidades que la convirtieron en uno de los personajes femeninos más poderosos y representativos de Marvel Comics. A lo largo de las décadas también ha sido reconocida por su estrecha relación con la Fuerza Fénix, uno de los elementos más importantes de la historia de los X-Men.

El personaje ya había llegado anteriormente a la pantalla grande. Famke Janssen fue la encargada de interpretarla en la primera saga cinematográfica de X-Men producida por Fox, mientras que Sophie Turner asumió el papel en X-Men: Apocalipsis y Fénix oscura. Ahora, la responsabilidad recae en Sink.

La actriz estadounidense, nacida el 16 de abril de 2002, inició su carrera desde niña en el teatro musical. Entre 2012 y 2014 protagonizó Annie y posteriormente interpretó a la joven Isabel II en la obra The Audience en Broadway. Su debut en el cine llegó en 2016 con el drama biográfico deportivo Chuck.

Sin embargo, su reconocimiento internacional llegó gracias a su interpretación de Max Mayfield en la serie Stranger Things, papel que desempeñó entre 2017 y 2025 y que le valió el reconocimiento de la crítica. Más adelante participó en la trilogía de terror Fear Street en 2021 y protagonizó el drama psicológico The Whale (2022), dirigido por Darren Aronofsky.

Spider-Man: Un nuevo día

La cinta es la cuarta entrega de la saga de Spider-Man dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y la película número 38 de esta franquicia. Fue dirigida por Destin Daniel Cretton, escrita por Chris McKenna y Erik Sommers, y producida por Kevin Feige, Amy Pascal, Avi Arad y Rachel O’Connor. Tom Holland regresa como Peter Parker junto con un elenco integrado por Zendaya, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando, Mark Ruffalo y Sadie Sink.