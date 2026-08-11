Declaraciones sobre transfugio revelan fisuras en la bancada de Libre

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URGENTEBO
Publicado el 11/08/2026 a las 18h59
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Las declaraciones de la senadora Tomasa Yarhui, quien afirmó que el presidente Rodrigo Paz estaría “fomentando el transfugio” dentro de las bancadas de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), develaron fisuras al interior de la Alianza Libre.

Mientras algunos legisladores de esa fuerza política cuestionaron las declaraciones de Yarhui, la jefa de bancada de Libre afirmó que dará a conocer los nombres de quienes se desmarcan de la línea de esa organización política.

En tanto la diputada Lissa Claros respaldó las declaraciones de Yarhui y apuntó que existe una “traición” a la línea de Libre, impulsada por algunos legisladores de las filas del FRI (Frente Revolucionario de Izquierda) y Demócratas, fuerzas que forman parte esa alianza.

 

“No somos prostitutas”

Como respuesta a esas afirmaciones, el diputado Édgar José Zegarra Bernal, de Libre, declaró: “Yo quiero decir que nosotros no somos prostitutas políticas, nosotros tenemos una convicción ideológica y de principios; eso viene de la cuna. Y si esta señora (Yarhui) tiene pruebas para decir esta cosa que diga con nombre y apellido. Al interior de la bancada hay una decisión democrática donde se acepta cualquier criterio democráticamente y se discute”.

El legislador se refirió así a las declaraciones de Yarhui, quien señaló que “el presidente Rodrigo (Paz) está fomentando a que pueda haber transfugio y está fomentando al quiebre democrático de estas bancadas constituidas legalmente en la Asamblea Legislativa. Repudiamos este hecho totalmente y esperemos que reconduzca su forma de trabajar en la Asamblea Legislativa”.

El diputado Zegarra sostuvo que existen decisiones internas, pero que cada legislador las toma en función de las regiones que representa.

“Nosotros no somos esclavos y, pues, al interior de la bancada sabemos pensar y sabemos decidir. Y muchas veces los diputados decidimos ¿por qué? Porque tenemos necesidades en nuestras regiones y queremos que estas necesidades se vuelvan realidad a través de proyectos”.

 

Yarhui promete informar

En respuesta, Yarhui mencionó que, en una reunión con el líder de Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, presentará un informe sobre los legisladores que actúan en contra de la línea de Libre.

“Los detalles los daré después de una reunión que vamos a tener con nuestro líder Tuto Quiroga, en la cual vamos a dar un informe del actuar que han tenido estos diputados y senadores, que no (actuaron) en una línea partidaria, que no es imposición”.

La jefa de bancada cuestionó que algunos legisladores de Libre hayan votado a favor del tema de la gasolina desestabilizada o en favor del Presupuesto General del Estado (PGE) reformulado. La senadora mencionó que “no puede ser que hayan sido electos por Libre y que después, posteriormente, trabajen por otras posiciones. Eso no es coherencia. Eso deben aclararlo al interior del partido”.

Claros se sumó a las palabras de Yarhui y sostuvo que estas posiciones contrarias a la línea de Libre se observan principalmente entre legisladores de la línea de Demócratas y FRI.

 

“Deciden no apoyar”

“Como bancada nosotros realizamos reuniones para tomar una decisión de la línea que vamos a adoptar en cada sesión. Lamentablemente y sorpresivamente muchos parlamentarios votan en contra de la propia línea que se aprueba de manera orgánica y de manera democrática (…) Se saca una línea y se la comparte en el grupo que tenemos y muy sorpresivamente deciden no apoyar. Hay algunos movimientos raros y al final llegan apoyando y sobre todo son parlamentarios que responden al FRI y Demócratas”, aseveró la legisladora a Urgente.bo.

Claros no mencionó nombres de quienes no responden a la línea que tiene Libre, pero indicó que se los identifica “claramente” en las sesiones cuando votan a “favor del Gobierno”.

“Yo creo que una postura pública de votar a favor del Gobierno, por ejemplo, es la del senador Branko Marinkovic que de manera pública y abierta está apoyando a las leyes que está proponiendo el Gobierno. Entonces creemos que esto es traición a la línea partidaria a la cual está representando”.

A la consulta sobre una fractura, Claros asevero que como Libre (fuera de FRI y Demócratas) “no hay fractura”.

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