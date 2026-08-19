Ministro de OOPP logra la confianza de la Asamblea

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) otorgó su voto de confianza al ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, al concluir este miércoles la interpelación relacionada con la situación de la empresa estatal Boliviana de Aviación (BoA).

Después de varias horas de preguntas, respuestas y debate, los asambleístas procedieron a la votación. La presidencia de la Asamblea proclamó que el orden del día puro y simple obtuvo más de dos tercios, por lo que Zamora mantiene el respaldo del Legislativo.

La interpelación había estado centrada en las tarifas, calidad del servicio y situación económica de BoA. Durante su exposición, Zamora describió a la empresa como una aerolínea que recibió "destrozada" y en una compleja situación financiera, aunque ratificó que el Gobierno no pretende privatizarla.

Tras conocerse el resultado, desde la presidencia de la Asamblea se declaró que existían más de dos tercios a favor del orden del día puro y simple, por lo que "Existe voto de confianza al ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora", se anunció antes de dar por concluida la sesión.

La situación de BoA

La interpelación había comenzado con un pliego de preguntas dirigido al titular de Obras Públicas sobre la administración de la aerolínea estatal.

Zamora terminó de responder el cuestionario a las 14:12 y, después de un cuarto intermedio, la sesión se reanudó a las 15:20 para ingresar a la etapa de debate.

Durante sus respuestas, la autoridad abordó la situación financiera y operativa de BoA y aseguró que al inicio de la actual gestión el Gobierno encontró solamente ocho aeronaves disponibles, atribuyendo los problemas a dificultades acumuladas durante años y a la escasez de divisas.

Actualmente operan 10 aviones; en esa línea, Zamora visitó en Brasil la planta de Embraer, uno de los principales fabricantes de aeronaves del mundo como parte de su gestión para renovar la flota de BoA porque apunta a optimizar los servicios y volverla competitiva. Asimismo, trabaja en aplicar una política plena de cielos abiertos.

“Felicidades por venir», remarcó la senadora Betty Canaviri Villanueva de la bancada Libre, quien es una de las interpelantes. Las otras legisladoras son Yasmín Estivariz Villarroel y Jhudith Garcia Coca. El ministro Zamora respondió a cada una de sus consultas y también en la réplica; incluso las invitó a su oficina para darles más información.

Destacó el trabajo de fiscalización de los legisladores y dijo que asistirá las veces que lo convoquen. “Estamos viendo las opciones para sacar adelante a BoA”, dijo el titular de Obras Públicas.