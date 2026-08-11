Camacho y Lupo presentaron sus planes diplomáticos en comisión del Senado

País
CORREO DEL SUR
Publicado el 11/08/2026 a las 20h46
ESCUCHA LA NOTICIA

Luis Fernando Camacho, exgobernador de Santa Cruz, y José Luis Lupo, exministro de la Presidencia, expusieron la tarde de este martes a la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Senadores sus respectivos planes de trabajo, en el marco del proceso de postulación a cargos diplomáticos.

Camacho aspira a representar a Bolivia como embajador en Paraguay, mientras que Lupo fue propuesto para ocupar la representación diplomática del país en la Organización de Estados Americanos (OEA). Ambos forman parte de la lista de postulantes considerados para asumir funciones diplomáticas.

 

José Luis Lupo

En el caso de Lupo, su postulación fue anunciada hace una semana por el presidente Rodrigo Paz, quien destacó la importancia de contar en la OEA con una representación nacional que refleje el compromiso del país con la democracia.

“Esperemos que aquello que hemos enviado para que nos pueda representar en la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de la petición que se ha hecho al Senado, sea aprobado y Bolivia tenga un digno representante de nuestra democracia en la casa de la democracia, que es la OEA”, manifestó el mandatario.

La designación de Lupo, al igual que la de otros representantes diplomáticos propuestos por el Ejecutivo, debe contar con la aprobación de la Cámara de Senadores para concretarse.

 

Luis Fernando Camacho

Por su parte, Camacho fue invitado por el Gobierno para asumir las funciones de embajador de Bolivia en Asunción, la capital del Paraguay.

La eventual designación marcaría su retorno a una función pública después de haberse mantenido alejado de la actividad política después de haber concluido su mandato de gobernador en noviembre de 2025.

Luego de su salida de la función pública, el exgobernador había señalado que dedicaría un periodo a su familia. Nueve meses más tarde, su nombre figura entre los postulantes para asumir una representación diplomática en el exterior.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Condenan a muerte al exdictador sirio Bashar al Asad
2
Gobierno alista una ley para "reestructurar" carteras del Ejecutivo, incluida la eliminación de Planificación
3
Bolívar juega contra Sao Paulo en busca de sacar ventaja en el partido de ida de octavos de final
4
Laura Rojas deja Palmasola y afrontará en libertad el caso “Maletas”
5
Bolivia y Brasil reforzarán seguridad en sus fronteras tras ola de crímenes

Lo más compartido

1
Netanyahu rechazó el plan anunciado por Trump y reiteró que Israel no se retirará de Gaza
2
Bolivia y Brasil lanzan el plan “Frontera Segura” para ejecutar operativos en zonas rojas
3
Vocero anuncia estrategia del Ejecutivo para lograr sanción de sus proyectos de ley
4
El filme “La hija cóndor” se apresta a conquistar México y Francia
5
Túpac Katari alerta que técnicos frenan atención a sus demandas

Más en País

11/08/2026
Declaraciones sobre transfugio revelan fisuras en la bancada de Libre
"No somos esclavos y al interior de la bancada sabemos pensar y sabemos decidir. Y muchas veces los diputados decidimos (...) porque tenemos necesidades en...
Ver más
11/08/2026
Lara: "Ya no tengo por qué rogarle al Presidente, estoy enfocado en mi trabajo"
El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, aseveró que "ya no tiene por qué rogarle" al presidente Rodrigo Paz y aseveró que está enfocado en su trabajo en la...
Ver más
Fernando Romero aseguró este martes que se trabaja en una reestructuración del Ministerio de Planificación y también de otras carteras, como Turismo, Cancillería y Presidencia. Desde la bancada...
Ver más
11/08/2026
Gobierno alista una ley para "reestructurar" carteras del Ejecutivo, incluida la eliminación de Planificación
Con la firma de un nuevo acuerdo entre Bolivia y Brasil, denominado “Frontera Segura”, que será consolidado este jueves 13 de agosto, ambos países limítrofes buscan controlar tres tipo de delitos...
Ver más
11/08/2026
Bolivia y Brasil reforzarán seguridad en sus fronteras tras ola de crímenes
Cuando la nueva gestión de Gobierno de Rodrigo Paz recién acaba de cumplir nueve meses, el expresidente Evo Morales ya alista su campaña para los comicios de 2030, pese a que el Tribunal...
Ver más
11/08/2026
Evo instruye a seguidores hacer campaña por su candidatura
El vicepresidente Edmand Lara manifestó que respeta la propuesta del ala evista de realizar un referendo para habilitar una nueva candidatura de Evo Morales. Señaló que la decisión debe ser del...
Ver más
11/08/2026
Lara sobre la propuesta de un referendo para repostular a Evo: "si la mayoría gana, se respeta la voluntad popular"
En Portada
11/08/2026 País
Gobierno alista una ley para "reestructurar" carteras del Ejecutivo, incluida la eliminación de Planificación
Fernando Romero aseguró este martes que se trabaja en una reestructuración del Ministerio de Planificación y también de otras carteras, como Turismo,...
vista
11/08/2026 Economía
Espinoza sobre la baja del dólar: “los datos muestran que la tendencia va a continuar”
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, se refirió a la cotización del dólar, que registra un descenso, y señaló que “los datos...
vista
11/08/2026 Economía
Transporte se movilizaría reclamando diésel, a pesar del estado de excepción
Dos dirigentes del sector advirtieron que la escasez de combustible los empujaría a protestar. Siete de cada 10 unidades de transporte pesado están paralizadas...
vista
11/08/2026 Economía
Fiscalía imputa a exdirectora jurídica de YPFB y pide su detención preventiva en Palmasola
Está formalmente acusada por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, en el marco de la investigación por la...
vista
11/08/2026 Seguridad
Trasladan a La Paz el oro secuestrado en Viru Viru para su custodia en el Banco Central
A petición de la Fiscalía y por orden judicial, el oro secuestrado en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru fue trasladado a La Paz para que sea depositado...
vista
11/08/2026 País
Declaraciones sobre transfugio revelan fisuras en la bancada de Libre
"No somos esclavos y al interior de la bancada sabemos pensar y sabemos decidir. Y muchas veces los diputados decidimos (...) porque tenemos necesidades en...
vista
Actualidad
El exgobernador de Santa Cruz y el exministro de la Presidencia aspiran a ser embajadores de Bolivia. El primero en...
Ver más
11/08/2026 País
Camacho y Lupo presentaron sus planes diplomáticos en comisión del Senado
"No somos esclavos y al interior de la bancada sabemos pensar y sabemos decidir. Y muchas veces los diputados decidimos...
Ver más
11/08/2026 País
Declaraciones sobre transfugio revelan fisuras en la bancada de Libre
Está formalmente acusada por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica,...
Ver más
11/08/2026 Economía
Fiscalía imputa a exdirectora jurídica de YPFB y pide su detención preventiva en Palmasola
Dos dirigentes del sector advirtieron que la escasez de combustible los empujaría a protestar. Siete de cada 10...
Ver más
11/08/2026 Economía
Transporte se movilizaría reclamando diésel, a pesar del estado de excepción
Deportes
Bolívar jugará contra Sao Paulo esta noche en La Paz en el partido de ida de los octavos de final de la Copa...
Ver más
11/08/2026 Fútbol
Bolívar juega contra Sao Paulo en busca de sacar ventaja en el partido de ida de octavos de final
Con la presencia de Lionel Messi, amigos, allegados y toda su familia, culminó el último adiós a Jorge Messi en el...
Ver más
10/08/2026 Fútbol
Messi despidió a su padre junto a sus familiares en una ceremonia privada
Tras un apasionante e intenso partido, Argentina venció ayer por 3-2 a Brasil y se proclamó campeón por primera vez de...
Ver más
10/08/2026 Multideportivo
Argentina se proclama campeón de la Copa Sudamericana de Vóley
Con la presencia de Lionel Messi, amigos, allegados y toda su familia, culminó el último adiós a Jorge Messi en el...
Ver más
09/08/2026 Fútbol Int.
Messi despidió a su padre junto a su familia en Rosario
Tendencias
El reciente sismo que afectó a Colombia ayer lunes volvió a poner en evidencia la importancia de contar con mecanismos...
Ver más
11/08/2026 Tecnología
Cómo activar la alerta sísmica en Android de Google y iPhone
Doble Click
Tras el éxito obtenido en Suiza, la película “La hija cóndor” se apresta a conquistar a la audiencia de México y...
Ver más
11/08/2026 Cultura
El filme “La hija cóndor” se apresta a conquistar México y Francia
La mayor atención se centra en la Fiesta de la Integración Nacional de Bolivia, que congregará a miles de fieles en...
Ver más
10/08/2026 Cultura
Cartelera: La festividad de la Virgen de Urkupiña acapara la atención
La Asociación Armonía cumple 30 años de trabajo este 12 de agosto. Tras tres décadas marcadas por hitos como haber...
Ver más
10/08/2026 Cultura
Armonía cumple 30 años en la conservación de la avifauna amenazada de Bolivia
En la comunidad andina de Chiaraje, municipio de Cocapata, fue entregado e inaugurado el Centro Integral Ecoturístico...
Ver más
10/08/2026 Cultura
Nace el Centro Integral Ecoturístico Warmi Kewiñas