Camacho y Lupo presentaron sus planes diplomáticos en comisión del Senado

Luis Fernando Camacho, exgobernador de Santa Cruz, y José Luis Lupo, exministro de la Presidencia, expusieron la tarde de este martes a la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Senadores sus respectivos planes de trabajo, en el marco del proceso de postulación a cargos diplomáticos.

Camacho aspira a representar a Bolivia como embajador en Paraguay, mientras que Lupo fue propuesto para ocupar la representación diplomática del país en la Organización de Estados Americanos (OEA). Ambos forman parte de la lista de postulantes considerados para asumir funciones diplomáticas.

José Luis Lupo

En el caso de Lupo, su postulación fue anunciada hace una semana por el presidente Rodrigo Paz, quien destacó la importancia de contar en la OEA con una representación nacional que refleje el compromiso del país con la democracia.

“Esperemos que aquello que hemos enviado para que nos pueda representar en la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de la petición que se ha hecho al Senado, sea aprobado y Bolivia tenga un digno representante de nuestra democracia en la casa de la democracia, que es la OEA”, manifestó el mandatario.

La designación de Lupo, al igual que la de otros representantes diplomáticos propuestos por el Ejecutivo, debe contar con la aprobación de la Cámara de Senadores para concretarse.

Luis Fernando Camacho

Por su parte, Camacho fue invitado por el Gobierno para asumir las funciones de embajador de Bolivia en Asunción, la capital del Paraguay.

La eventual designación marcaría su retorno a una función pública después de haberse mantenido alejado de la actividad política después de haber concluido su mandato de gobernador en noviembre de 2025.

Luego de su salida de la función pública, el exgobernador había señalado que dedicaría un periodo a su familia. Nueve meses más tarde, su nombre figura entre los postulantes para asumir una representación diplomática en el exterior.