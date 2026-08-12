Qué es la subducción de placas y por qué provocó el sismo de magnitud 7,4

En terremoto de magnitud 7,4 sacudió el lunes el occidente de Colombia y se convirtió en el movimiento sísmico más fuerte sentido en el país durante la última década. El fenómeno ocurrió a las 7:34, tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y se originó a 107 kilómetros de profundidad, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El movimiento provocó víctimas fatales y daños materiales en diferentes ciudades, entre ellas Pereira, Manizales y Cali. Julio Fierro Morales, director general del Servicio Geológico Colombiano, lo definió como el sismo de mayor intensidad percibido en Colombia en los últimos diez años.

Aunque en la superficie terrestre no puedan advertirse, en el interior del planeta ocurren desplazamientos permanentes. El terremoto colombiano fue causado por uno de esos procesos: la subducción de placas tectónicas, un fenómeno mediante el cual una placa se hunde y avanza por debajo de otra.

Qué es la subducción y cómo produjo el terremoto en Colombia

Colombia se encuentra en una región geológicamente compleja, marcada por la interacción de las placas de Nazca, Suramericana y del Caribe. En este caso, el terremoto ocurrió porque la placa de Nazca, situada bajo el océano Pacífico, se introduce debajo de la placa Suramericana y avanza en dirección al este, hacia el territorio colombiano.

Germán Prieto, profesor del Departamento de Geociencias de la Universidad Nacional de Colombia, comparó la estructura del planeta con un huevo: el interior es caliente y relativamente blando, mientras que la parte exterior es rígida y fría. Esa capa rocosa superficial está fragmentada en grandes piezas que se desplazan lentamente y cuyos movimientos pueden generar terremotos.

La placa de Nazca avanza bajo el continente a una velocidad estimada de entre 55 y 60 milímetros por año. El desplazamiento produce acumulaciones de presión y energía en las rocas. Cuando esa energía supera la resistencia de los materiales, se libera de manera repentina y origina ondas sísmicas.

Por qué no está conectado directamente con los terremotos de Venezuela

La cercanía temporal entre el terremoto colombiano y los dos movimientos registrados en Venezuela el 24 de junio puede generar la impresión de que existe una relación directa. Sin embargo, los especialistas indicaron que responden a mecanismos tectónicos diferentes.

Feliciano de Santis, presidente de la Sociedad Venezolana de Geólogos, explicó que Colombia y Venezuela comparten la influencia de las placas Suramericana y del Caribe, pero eso no significa que un terremoto ocurrido en uno de los países provoque otro en el territorio vecino. Las placas forman parte de un sistema global interconectado, aunque cada sismo responde a condiciones locales y a fallas específicas.